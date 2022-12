Electricité : La France et la Belgique renforcent une ligne pour éviter les coupures cet hiver

La ligne électrique de 23 kilomètres entre Avelgem (Belgique) et Avelin (entre Seclin et Pont-à-Marcq) a été renforcée et inaugurée ce vendredi matin à Tournai (Belgique), à la frontière française. Le doublement de quantité d'électricité transportée, imaginé il y a onze ans, pourrait ainsi permettre au gestionnaire RTE d'éviter des coupures de courant cet hiver.

La ligne permet de fournir deux fois plus de foyers

"Ça tombe particulièrement bien parce que comme vous le savez l'approvisionnement en électricité est un peu tendu pour le mois de janvier. On va avoir besoin de nos voisins européens pour pouvoir nous aider à avoir de l'électricité pour tous les Français cet hiver !" se réjouit Laurent Cantat-Lampin, le directeur régional du gestionnaire RTE. Six millions de foyers peuvent être fournis grâce au doublement de la ligne, soit le nombre d'habitants des Hauts-de-France, mais l'électricité importée sera dispatchée dans tout le pays.

Xavier Piechaczyk, président du directoire du gestionnaire français RTE (à gauche) et Chris Peeters, directeur du gestionnaire belge Elia (à droite). © Radio France - Maxime Glorieux

Ce renforcement, de 3 à 6 GW, est permis grâce à de nouveaux conducteurs électriques de haute performance. "On a changé les câbles et ces câbles chauffent moins, donc on peut passer davantage de courant sans que la ligne ne baisse et ne se rapproche du sol", explique Laurent Cantat-Lampin. Le projet a coûté 90 millions d'euros, partagés entre les gestionnaires des deux pays.

De l'électricité produite au charbon ?

L'électricité sera importée de Belgique mais aussi, de façon indirecte, d'autres pays européens. "Dans notre métier, on ne sait pas d'où les électrons viennent. On importe de l'énergie qui vient d'Allemagne par les Pays-Bas et on a également des interconnexion directes entre l'Allemagne et la Belgique", indique Chris Peeters, le directeur d'Elia, le gestionnaire belge.

De nouveaux conducteurs électriques permettent de supporter un échauffement thermique plus important et donc de transporter davantage d'électricité. - RTE

En Allemagne, près de 30 % de l'électricité est produite à partir de charbon, contre 1 à 2 % en France. Mais les deux gestionnaires insistent en parallèle sur l'opportunité de développer les énergies renouvelables et d'évoluer "vers un mix électrique à bas carbone" grâce à cette coopération.