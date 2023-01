Coupures d'électricité : ruée sur les lampes à pétrole et les réchauds à Grenoble

Elles étaient plutôt remisées au fond de la réserve et pas vraiment demandées. Mais tous les jours, à la quincaillerie du cours Berriat à Grenoble, Claire reçoit des appels pour commander des lampes à pétrole. "C'étaient des ventes anecdotiques et maintenant c'est plusieurs fois par jour", explique la gérante de la quincaillerie. "Les gens anticipent des coupures de courant ."

ⓘ Publicité

Claire a vendu la dernière la semaine dernière et les fournisseurs sont en rupture de stock. Très demandés aussi, "les mèches et le pétrole parce qu'ils ressortent leurs vieilles lampes qu'ils ont chez eux, qu'ils n'ont pas utilisée depuis des années." Les réchauds à gaz, les bouillotes et les boudins de porte connaissent aussi un succès inattendu pour la gérante.

"Je vais me mettre sous la couette si j'ai froid"

Si les Isérois anticipent, il n'y a pas pour autant d'inquiétude parmi les clients de la quincaillerie. Essentiellement parce que les coupures, si elles doivent avoir lieu, seront d'une durée limitée. Les délestages se feront sur les pics de consommation, soit entre 8h et 13h et de 18h à 20h, indique le gouvernement. "J'attendrai 2h, c'est pas non plus la mort. Je vais me mettre sous la couette si j'ai froid", relativise Catherine, habitante de Voreppe. "Je suis prête à me limiter, je préfère qu'il y ait de l'électricité dans les hôpitaux."

En revanche ça agace Robert, il habite Fontaine, et regrette que "les retraités smicards" comme lui subissent des coupures d'électricité. Même s'il reconnaît que les coupures n'auront pas trop d'incidence sur lui qui se chauffe et cuisine au gaz.