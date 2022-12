Coupures de courant cet hiver : posez-nous toutes vos questions

Le réseau électrique français pourrait atteindre la surcharge cet hiver, en cas de grand froid notamment. Trop de demande et pas assez d'offre, notamment à cause du manque de production des centrales nucléaires. Pour éviter un "noir total" ou "blackout", coupure sauvage du courant dans tout le pays, le gouvernement prévoit un certain nombre de mesures. Parmi elles, la plus extrême : des coupures programmées d'électricité, limitées en nombre et en durée, qui pourraient concerner jusqu'à 60% de la population.

Qui sera concerné ? Combien de temps ? Quels sont les bons gestes à adopter chez soi ou dans la rue en cas de coupure ? Posez-nous toutes vos questions ci-dessous. Nous y répondrons le plus concrètement possible.

