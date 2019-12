Coupures de courant dans l'Hérault, la CGT revendique

Hérault, France

De nombreuses entreprises et quelques particuliers ont été privés de courant ce mardi entre 11h et 14h. Ce sont des militants CGT qui ont mené des opérations coup de poing sur plusieurs poste Enedis, des actions ciblées.

A Béziers, c'est le centre municipal qui a été touché, à Frontignan la base éoliennes, à Lodève, le laboratoire Favre.

A Montpellier, les militants ont déasctivés l'alimentation sur 15 postes de la zone commerciales Tournezy, et sur la Roses Trémières.

Les locaux de France Bleu Hérault notamment ont été privés de courant pendant plus de deux heures, la radio a pu continuer d'émettre grâce au groupe électrogène de secours.

Ces actions ont été menées dans le cadre de la lutte contre la réforme des retraites. François Lefevre délégué CGT Enedis s'en explique "Nous on demande le maintient de notre régime spécial, un régime excédentaire qui contribue au régime général. Nous venons de traverser une tempête et on voit bien qu'on a un travail pénible avec des carrières difficiles pour les agents. Notre régime fonctionne très bien, je ne vois pas pourquoi on devrait y toucher. Il faudrait au contraire l'améliorer. On veut partir à la retraite dans les meilleures conditions."

La manifestation a rassemblé 6400 personnes à Montpellier, 2300 à Béziers et 750 à Sète. On est bien loin de la mobilisation de jeudi dernier avec 20 000 personnes à Montpellier.

à lire aussi Perpignan: La CGT Energie 66 à l'origine de la coupure de courant qui a touché la ville ce matin