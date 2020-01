Coupures de courant : les deux militants interpellés place d'Arc convoqués au tribunal d'Orléans en février

Orléans, France

Les deux militants syndicaux d'Enedis interpellés vendredi matin en train d'essayer de couper le courant dans un transformateur EDF sous la place d'Arc sont sortis ce vendredi soir vers 20 heures, sous les encouragements de leurs camarades, rassemblés devant le Palais de Justice d'Orléans.

Auparavant, les deux hommes, après quelques heures passées en garde à vue, ont été présentés au procureur de la République d'Orléans, qui leur a remis une convocation devant le tribunal correctionnel, pour "tentative de dégradation en réunion et lors d'une manifestation d'un bien destiné à l'utilité publique". L'un d'eux est également poursuivi pour rébellion, car il aurait résisté aux policiers lors de son interpellation.

Poursuivis pour tentative de dégradation d'un bien d'utilité publique

Ces deux hommes, un technicien d'Enedis et un retraité, ont été arrêtés en flagrant délit, l'un à l'intérieur du transformateur EDF qui alimente la place d'Arc, avec une clef spéciale. L'autre, un retraité d'une soixantaine d'années, se trouvait devant le local en train de faire le guet. Dès leur arrestation une centaine de militants se sont rassemblés devant le commissariat d'Orléans, pour réclamer leur libération, en dénonçant "une violence disproportionnée".

J'ai pris en compte la gravité des faits mais aussi le contexte dans lequel ils ont été commis

Le délit retenu contre les deux hommes, c'est d'avoir tenté de dégrader le transformateur EDF de la place d'Arc et de couper le courant. Ce sont des faits délictueux rappelle Nicolas Bessone, le procureur de la République d'Orléans, pour lesquels la peine encourue peut aller jusqu'à sept ans de prison.

"Les faits sont graves, ces coupures créent des dommages, le travail des uns et des autres est entravé. Mais j'ai pris en compte le contexte dans lequel ces actes ont été commis, j'ai donc souhaité une réponse équilibrée : une convocation devant le tribunal, sans aller jusqu'à une procédure plus urgente, qui aurait été la comparution immédiate".

Interdiction de manifester jusqu'au procès

Le procureur de la République a demandé hier soir au juge des libertés de placer les deux hommes sous contrôle judiciaire, avec interdiction de manifester, et obligation de pointer au commissariat une fois par semaine, en attendant leur procès. Ils sont sortis du Palais de Justice d'Orléans sous les encouragements de plus d'une centaine de militants, qui les avaient suivis. L'un d'eux en descendant les marches du Palais a regretté "de ne pas pouvoir manifester" ce samedi.

Ces deux arrestations n'ont pas empêché une coupure de courant, dans tout le centre commercial place d'Arc vendredi matin, pendant au moins une heure, et même plus, pour certaines enseignes, comme H&M, et Mango, pour lesquelles cela a duré encore plus longtemps. Les enquêtes se poursuivent pour tenter d'identifier les auteurs de cette coupure, et des autres en centre ville jeudi.