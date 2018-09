Cournon-d'Auvergne, France

Cela faisait 30 ans que la confiserie Saudial était gérée par Didier Parrain. Après son décès brutal en octobre dernier, Marie sa veuve a rapidement cédé l'entreprise familiale. Parmi les repreneurs, elle a choisi Rozenn et Aurélien André, une autre famille auvergnate bien décidée à développer les activités de la confiserie et valoriser les savoir-faire de ses salariés.

La boutique de confiserie Saudial à Cournon © Radio France - Claudie Hamon

C'était au départ le projet d'Aurélien, un touche-à-tout issue de la filière technique qui a fait ses armes dans la mécanique, la papèterie, la métallurgie et aujourd'hui la confiserie. Finalement, Rozenn son épouse, ancienne coloriste chez Hermès s'associe à cette entreprise qui devient familiale. "Ce n'était pas du tout mon domaine mais mes compétences de coloriste vont me permettre de travailler sur les colorants naturels, des pralines notamment."

Le bâtiment de 900m2 est un peu vieillissant "mais ce n'est pas la priorité" précise Aurélien. La boutique a été réaménagée, "plus tard nous installerons un laboratoire vitré où les clients pourront voir la fabrication des bonbons." Rozenn qui s'occupe du négoce et du développement produits a plein d'idée. "Le site internet sera bientôt repensé, et surtout nous voulons développer notre production." Et cela passe par l'augmentation de la matière première principale, le sucre. "Nous devrions passer de 120 à 150 tonnes de sucre par an. Pour monter en puissance, deux apprentis confiseurs devraient bientôt rejoindre les quatre salariés de la maison.