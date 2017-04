A Cournon d'Auvergne une épicerie sociale pour aider les familles en difficulté

"Le Petit Marché Solidaire", ouvert fin février, a été inauguré ce mardi par les maires de Cournon et du Cendre. Des produits à des tarifs imbattables pour des familles confrontées à de réelles difficultés financières.

Ouvert fin février,« Le Petit Marché Solidaire », partenariat entre les villes de Cournon-d'Auvergne et du Cendre, offre aux personnes en difficulté des produits d'alimentation et d'hygiène à des tarifs imbattables. Située dans les locaux de l'espace Candoret, l'épicerie met à disposition des articles autour de 20 % du prix de vente.

Pour ce faire, la structure récupère des produits mis à disposition par la banque alimentaire, par des supermarchés du Cendre et de Cournon mais également par la régie de territoires des Deux-Rives fournissant des légumes et des fruits "bio".

15 familles bénéficiaires, une centaine d'ici la fin de l'année

Aujourd'hui quinze familles bénéficient de la structure. Des familles dirigées ici par des travailleurs sociaux en fonction de leur projet. Chaque dossier doit être approuvé en commission. Cette dernière attribue une durée d'accès, le montant d'un panier mensuel de courses et valide le projet personnel.

De nombreux produits à des prix imbattables © Radio France - Olivier Vidal

Ce "Petit Marché Solidiaire" se veut être aussi un lieu convivial. Un espace jeux pour enfants a été conçu. Un coin café pour les grands, histoire aussi de rompre l'isolement. Aujourd'hui ce sont vingt-cinq bénévoles qui officient au sein de cette structure solidiaire.

Les responsables tablent sur une centaine de familles bénéficiaires d'ici la fin de l'année.

20 % du prix de base...exemple avec les couches © Radio France - Olivier Vidal

« Le Petit Marché Solidaire », 42, rue du Chambon – 63800 Cournon-d'Auvergne.

Ouvert les mardis et jeudis après-midi de 13 heures à 16 heures et vendredis matins de 9 heures à 12 heures.