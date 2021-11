Cournon : le maire prend position contre le projet de complexe sportif Urban Village

(c) Urban Village

Du plomb dans l'aile pour le projet Urban Village, ce complexe sportif géant qui devait s'installer dans la plaine de Sarliève, non loin du Zénith d'Auvergne. Silencieux tout au long de l'enquête publique qui a recueilli quelques 750 contributions (dont 650 opposées au projet) du 6 septembre au 7 octobre, le maire de Cournon, François Rage, se positionne "en défaveur du projet".

C'est pour l'heure une position politique, mais elle est importante, puisqu'in fine, c'est le maire qui accorde ou non le permis de construire pour ce complexe de près de 275 000 m², dont 100 000 m² d'aménagements pour proposer foot en salle, padel, karting électrique, mur d’escalade, mais aussi hôtel et restauration et cela sur d'anciennes terres agricoles.

C'est notamment "l'impact environnemental disproportionné d'un tel aménagement" qui est mis en avant par le maire de Cournon, "au regard des enjeux de limitation de l'artificialisation des sols de préservation de la biodiversité". Dans son communiqué, l'élu pointe également un projet surdimensionné pour une ville et une métropole déjà bien dotées en équipements sportifs publics et privés.

Troisième et dernier argument de François Rage contre le projet Urban Village : le risque de déséquilibrer sa ville, à la fois les 45 associations sportives de Cournon et puis le centre-ville qu'il tente de créer. Ambition qu'une zone d'hôtel, restaurant et magasins en périphérie viendrait contrecarrer.

Le porteur du projet Urban Village, Julien Falgoux a été avisé de cette position défavorable de la mairie de Cournon. Nous n'avons pas réussi à le joindre. Le commissaire enquêteur doit rendre son rapport d'ici début décembre. Le maire aura ensuite deux mois pour statuer sur le permis de construire. D'ici là, il compte s'appuyer sur le future plan local d'urbanisme de la métropole, dont les bases seront posées en décembre, pour s'accorder encore deux ans pour retoquer le projet en l'état.