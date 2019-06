Les ex-salariés de Moulinex toujours en lutte après 13 ans de procédure

Une soixantaine d'anciens salariés de Moulinex demandent devant la cours d'appel de Caen des dommages et intérêts près de 18 ans après l'annonce de la fermeture de leurs sites. Ils estiment qu'ils auraient dû bénéficier de la priorité de réembauche par le groupe Seb et Seb-Moulinex.

Caen, France

En début d'audience, la présidente de la cours d'appel a fait un rapide rappel des faits concernant le dossier né de l'annonce en 2001 du plan de licenciement économique de Moulinex.

"La cours est contente de pouvoir "purger" définitivement le contentieux Moulinex qui l'a occupée pendant près de treize ans," a-t-elle conclu sa présentation.

La société emblématique de la Normandie employait à l'époque 3600 salariés.

Dix-huit ans après l'annonce, 62 salariés poursuivent la lutte pour faire reconnaître leurs droits.

"C'est l'injustice qui fait tenir", explique Pascal, employé pendant 22 ans sur le site de Cormelles. "On ne voulait pas des anciens Moulinex mais on était disponible. On a fait nos lettres. On pouvait se déplacer mais on n'a jamais été contacté."

Certains ex-salariés de Moulinex arboraient un T-shirt sur leur lutte © Radio France - Olivier Duc

Les 62 ex-salariés réclament des dommages et intérêts pour ne pas avoir bénéficié de la priorité de réembauche quand Seb et le groupe Seb-Moulinex ont repris une partie des actifs de Moulinex.

Même si le tribunal ne m'accorde qu'un euro, je serais satisfait parce qu'au moins ils auront été sanctionnés pour ce qu'ils ont fait. Pascal, ex-salarié Moulinex

Une notion de reprise partielle que réfute Marie-Gisèle chevalier, ex-salarié de Moulinex Argentan et Bayeux et ancienne déléguée syndicale CFDT au sein du groupe Moulinex.

"La marque Moulinex vit toujours mais nous aussi. On a peut-être des cheveux blancs mais on est bien présent et on veut justice. La priorité de réembauche aurait dû fonctionner. La preuve, la marque Moulinex est toujours bien vivante. Seb est bien présent dans le monde de l'électroménager. On exige que ce soit une cession totale et on veut avoir gain de cause dans la priorité de réembauche."

L'avocat du groupe Seb et Seb-Moulinex rappelle que cette reprise partielle a été confirmée deux fois devant les tribunaux y compris en appel et donc que la priorité de réembauche ne peut que concerner les salariés des sites repris et non ceux définitivement fermés. Il relève un problème de recevabilité des demandes.

"On a demandé 35.000 euros d'indemnités mais on ne sait pas ce que l'on va obtenir, explique de son côté Pascal, salarié pendant 33 ans sur le site de Bayeux. Même si le tribunal ne m'accorde qu'un euro, je serais satisfait parce qu'au moins ils auront été sanctionnés pour ce qu'ils ont fait."

La cours d'appel de Caen rendra son arrêt le 29 août 2019.