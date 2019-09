Cours de l'or: à Limoges aussi c'est la ruée vers le précieux métal jaune !

Limoges, France

Jusqu'où montera le cours de l'or ? Depuis plusieurs mois, le cours du métal précieux ne cesse de grimper, atteignant ce mardi 24 septembre les 44 250 euros. L'or, valeur refuge, déclenche en France une mini ruée. Les curieux se pressent dans les magasin spécialisés à Paris comme dans le reste de l'hexagone comme à Limoges.

Il y a ceux qui misent sur un cours continuant sa course folle pour se constituer un bas de laine et ceux qui profitent d'un cours élevé pour revendre à bon prix leurs souvenirs de famille.

Revendre à bon prix les fonds de tirroir

C'est le cas de Djamilia qui a franchi le seuil de la boutique spécialisée de Marie-Pierre Lacorre. " J'ai amené _un collier et une bague_, c'est une vieille histoire donc on ne va pas garder des choses du passé" explique la jeune femme qui vient de vendre l'ensemble pour 150 euros. Comme elle, ils sont nombreux ces derniers mois à faire leurs fonds de tiroir et à venir vendre des bijoux, des dents en or et même ... des objets plus atypiques. Marie-Pierre Lacorre a ainsi eu entre les mains une boîte à cigare entièrement réalisée de ce métal précieux.

Chaque jour les particuliers amènent des bijoux à Marie-Pierre Lacorre. Ils profitent d'un cours de l'or à la hausse pour revendre à bon prix les souvenirs de famille ou les fonds de tirroirs. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Se constituer un bas de laine

Il faut dire que le cours du métal précieux flambe, à plus de 44 000 euros ce mardi. Il frôle son record " En 2011-2012 lors de la dernière montée importante, le kilo d'or avait dépassé les 45 000 euros" explique-t-elle. A l'origine de cette flambée, les tensions à l'international entre la Chine et les Etats-Unis notamment. Du coup, si certains vendent, d'autres achètent. Souvent issus de la population active, ils épargnent petit à petit en misant sur l'or. " Vous avez le Louis ou le Napoléon, c'est à dire la pièce dite -coq Marianne-, après vous avez le système des lingotins de 10 grammes, 20 grammes, 50 grammes et on arrive ainsi jusqu'au kilo" détaille Marie-Pierre Lacorre.

Les particuliers peuvent investir en achetant des pièces ou des lingotins de 10 grammes ... à un kilo. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Mais cet amour soudain pour l'or n'est pas bon signe, car au delà des tensions internationales, il traduit aussi une défiance accrue vis à vis du système économique et des banques.