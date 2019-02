Cours de ski : des différences de prix importantes entre les stations

Une étude comparative menée par le site Ski Guru révèle que selon les stations de ski, le prix du cours peut varier du simple au double. La durée des cours peut elle aussi être différente entre le matin et l'après-midi.

En fonction des stations, la durée et le tarif d'un cours peut varier du simple au double

Lors de la préparation de vacances aux sports d'hiver, on pense tous à comparer les prix. Logements, forfaits, restauration ou encore la location de matériel. Mais on n'a pas forcément le réflexe de comparer les prix de l'Ecole de Ski Français (ESF). Pourtant certaines stations proposent des cours à des tarifs bien plus élevés que la moyenne d'après le site Ski Guru.

Comment le site a t-il procédé au comparatif ?

Ski Guru est un site qui compare les stations de ski à l'aide de notes laissées par les utilisateurs. Hébergements, restauration, location de matériel, tout y passe pour trouver la meilleure station de ski.

Lors de chaque saison, le site se charge de comparer les tarifs des cours de ski pour les enfants. L'étude est menée sur les grandes stations des Pays de Savoie pour aider les vacanciers à payer le moins cher possible.

Pour cela, Gaye Delahousse, fondatrice du site Ski Guru a étudié "les tarifs sur internet des cours collectifs pour enfants de six à treize ans".

Des tarifs allant du simple au double

Les cours comparés peuvent être le matin ou l'après-midi sur une période de six jours. Pour des cours l'après-midi, Val-Thorens est la station la moins chère des Pays de Savoie avec 2h30 de pratique pour 142€. A l'inverse, Courchevel propose des cours de 2h30 à 300€.

"Sur six jours, si prenez des cours avec 45 minutes de différence, ça fait 4h30 de formation en moins" Gaye Delahousse, fondatrice du site Ski Guru

Les écarts se justifient par le positionnement commercial des stations de ski. Le directeur général des moniteurs de ski, Jean Marc Silva rappelle que "chaque structure locale fixe ses prix par rapport à sa clientèle". Mais payer un cours plus cher ne donnera pas forcément plus de choses puisque "les cours restent les mêmes".