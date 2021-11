La nouvelle éco - L'ESF enregistre "une hausse des demandes de cours de ski de 5 à 10%" par rapport à 2019

Les pulls rouges ont le sourire : à un mois de l'ouverture des stations, les réservations pour les cours de ski sont plutôt bonnes. Elles sont même en hausse de 5 à 10% par rapport au mois de novembre 2019, dernière année de référence avant la pandémie de Covid-19, de quoi espérer une saison de ski réussie.

"Après 20 mois bien difficiles, je crois que la frustration est bien présente, on s'aperçoit que les réservations vont bon train, on était encore un petit peu en retard il y a un mois, et là maintenant on est plutôt en avance, on affiche pas loin de 5 à 10% supplémentaires", annonce Eric Brèche, Président du Syndicat National des Moniteurs du Ski Français, l'ESF.

Des incertitudes sur la clientèle étrangère

"Les étrangers réservent, comme les anglais, mais pour avoir échangé avec le Club Med, on sait aussi que beaucoup de Brésiliens ont réservé pour le mois de janvier, beaucoup d'autres clientèles internationales... donc c'est plutôt bon signe". Le marché international reste malgré tout plein d'incertitudes.

"Les Britanniques, les Hollandais ont recommencer à reconfiner un petit peu, on a des alertes aussi sur l'Autriche, l'Allemagne, c'est un peu délicat de se prononcer à l'heure actuelle, mais on sera prêt à accueillir notre clientèle en toute sécurité", rassure Alain Etiévent, représentant des moniteurs de ski en Savoie.

à lire aussi Stations de ski : masque obligatoire dans les files d'attente des remontées mécaniques annonce Jean Castex

Des problèmes de recrutement ?

Sachant les contraintes sanitaires et l'obligation pour les moniteurs d'être vacciné avoir le pass sanitaire, les écoles de ski rencontrent-elles toujours des problèmes de recrutement avant le début de la saison ? "Il est encore un peu trop tôt pour répondre de manière affirmative à cette question, car nous sommes en plein renouvellement".

Dans chaque école de ski, certains s'interrogent de savoir s'ils rempilent ou non pour cette saison. "Il est vrai que quelques-uns ont changé d'orientation, se sont posés des questions dans leur vie professionnelle, ou personnelle, on en a quelques-uns qui ne sont pas vaccinés, mais pour l'instant c'est plutôt encourageant", tempère Eric Brèche.

En Savoie, les premiers skieurs sont attendus à Val Thorens samedi prochain (20 novembre)... suivront Tignes et Val d'Isère (27 novembre), puis les autres stations à partir du samedi 4 décembre, en fonction de l'enneigement. On compte environ 17.000 moniteurs de ski en France (dont 4.000 en Savoie et environ 3.500 en Haute-Savoie).