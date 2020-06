Les acteurs de la course landaise alertent depuis plusieurs semaines : plus de course, et toujours du bétail à nourrir. Une cellule de crise vient de se mettre en place, coordonnée par la Préfecture, ainsi qu'un plan d'action. Plus de 200.000 euros sont débloqués par le Département et la Région.

Course landaise : 222.000 euros du Département et de la Région pour soutenir les gañaderias

En raison de la crise du Covid-19, la course landaise est à l'arrêt depuis le 15 mars et les élevages connaissent de grandes difficultés pour couvrir les charges d'alimentation des troupeaux.

A l'initiative du Département des Landes et de la Région Nouvelle-Aquitaine, une réunion avec la préfète des Landes et la Fédération française de la course landaise a débouché sur la mise en place d'une cellule de crise coordonnée par les services de l'Etat. Un plan d'action a été élaboré visant à favoriser le maintien des cheptels de vaches landaises.

Les besoins pour couvrir les charges d'alimentation et les frais vétérinaires de mars à septembre, sont estimés à 500.000 euros.

Saisis par la Fédération d'une demande de soutien et conscients de l'importance économique et sociale de la course landaise, du rôle qu'elle joue dans l'attractivité de nos territoires, les deux collectivités voteront, le vendredi 17 juillet prochain, une aide aux ganadérias, soit une subvention de 152.000 euros par le Département des Landes et 70.000 euros par la Région Nouvelle-Aquitaine.

"L'Etat et les EPCI doivent compléter ce dispositif indispensable pour maintenir une activité qui relève du patrimoine culturel régional" insistent Alain Rousset, président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, et Xavier Fortinon, président du Conseil départemental des Landes.