Courses de Noël : des parkings gratuits à Aix-les-Bains pour aider les commerçants

Aix-les-Bains, France

Pour les achats de Noël, la course contre la montre est lancée. Pour favoriser la fréquentation des commerces, la ville d'Aix-les-Bains a décidé de rendre gratuit plusieurs parkings du centre-ville pour la période des fêtes. Le parking de la mairie, place Maurice Mollard sera gratuit du 17 au 20 décembre puis du 23 au 31. Les parkings couverts de l’Hôtel de ville et de la Chaudanne seront gratuits du 22 au 24 puis le 29 au 31 décembre, de 7 heures à 20 heures.

"Il était temps" disent les commerçants

"Il était temps" disent les commerçants, soulagés de voir une telle mesure prise par la mairie. Depuis des années, ils attendaient la gratuité du stationnement à Noël, "C'est un beau geste de la part de la mairie pour inciter les gens à venir sur Aix-les-Bains en cette période de fêtes, qui a été difficile début décembre", témoigne Dominique, vendeuse de produits cosmétiques.

Une mesure jugée essentielle pour résister aux grandes surfaces ; Anne-Marie, d'une boutique de prêt-à-porter confirme : "Si on n'a pas ça, les clients ne viennent pas et vont dans les grandes surfaces. Mes clientes me le disent : 'on vous oublie, parce qu'on ne trouve pas de places et que le parcmètre à augmenté'. Aix-les-Bains est entrain de mourir à petit feu !". "C'est vrai que c'est devenu difficile" confirme le maire, Renaud Beretti.

C'est donc "pour permettre à tout le monde de trouver une place en ville et faciliter l'attractivité du centre-ville commerçant" qu'il a décidé de rendre certains parkings gratuits pour les fêtes, même si certains commerçants craignent que des automobilistes trouvent là l'opportunité de garer leurs véhicules pendant plusieurs jours.

Et ailleurs en Pays de Savoie ?

À Chambéry, par exemple, pour faciliter l'accès au marché de Noël de Chambéry, les parkings Falaise et Château sont gratuit le samedi après-midi de 14 h à 19 h.