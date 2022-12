Courses de Noël : le magasin Emmaüs de Chenôve accueille deux fois plus de clients

"Vu les prix, je vais faire tous mes cadeaux de Noël ici", sourit Julie, étudiante dijonnaise. Et pour cause, dans les magasins Emmaüs, on trouve de tout… pour quelques euros seulement. "Je viens de trouver une jupe neuve, elle coûte trois euros." A l'approche de Noël, des centaines de personnes se pressent dans l'entrepôt Emmaüs de Chenôve pour faire leurs cadeaux. "J'ai acheté une BD pour mon fils, un livre pour mon beau-père et ma femme est en ce moment au rayon vaisselle pour acheter des tasses et bols un peu vintage", sourit Lionel, venu de Dijon. Prix total de ses achats : 15 euros. "Si j'étais allé dans un magasin du centre-ville, j'aurais payé le double."

Des vêtements, de la vaisselles, des livres… on trouve de tout au magasin Emmaüs de Chenôve © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Melinda, elle, est venue acheter des cadeaux pour ses petits enfants. "Des jouets, des jeux de société, des livres… les prix sont imbattables et vu la crise actuelle… ça ne fait pas de mal. En plus, les jouets sont en super bons états. Chaque année, je viens faire mes cadeaux de Noël ici."

De nombreux parents et grands-parents viennent acheter des jouets pour enfants, ici, dans le magasin Emmaüs de Chenôve © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Une affluence record au moment des fêtes

"En temps normal, on a une centaine de clients par jour, confie Ciriana, bénévole à Emmaüs Chenôve, aujourd'hui, on peut monter à plus de 350 clients et surtout le samedi." Et en cette période de fêtes, certains objets sont plus demandés que d'autres. "Les gens viennent acheter des décorations de Noel, des accessoires pour habiller leur table, des guirlandes et même des sapins."

Pour faire face à cette forte affluence, les magasins Emmaüs de Chenôve et Norges-la-Ville ouvriront leurs portes ce samedi 24 décembre de 13h30 à 17h30.