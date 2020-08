Courses hippiques à Châteauroux : moins de spectateurs, mais toujours autant de passionnés

Certes, la météo n'était pas au rendez-vous pour cette première réunion hippique sur l'hippodrome du petit Valençay à Châteauroux, mais les passionnés étaient présents à une demi heure du départ de la première course, ce dimanche 30 août. L'hippodrome n'avait pas accueilli de courses depuis des mois en raison de l'épidémie de coronavirus.

Des écrans sont installés près des guichets pour que les parieurs puissent suivre l'évolution des co^tes et enjeux © Radio France - Sylvain ROGIE

Fanny et Anthony de Châteauroux sont présents, mais pour eux, c'est une grande première : "On s'est dit, tiens, il y a une réunion hippique. On va aller voir ce que ça donne. Nous avons parié dans la première course, cinq euros placé sur le N°9 et un couplé placé sur le 8 et le 12 mais à l'arrivée c'est le 11, le 8 et le 7. Nous sommes bredouilles mais nous n'avons pas dit notre dernier mot."

Tout est prévu sur place si vous venez pour la première fois. Les personnes présentes au guichet vous expliquent comment miser, et donc jouer, même si ce n'est pas une obligation. La preuve, Sylvie à fait le déplacement de Romorantin. "Ma présence ici c'est avant tout que j'aime beaucoup les chevaux. Je ne mise pas forcément. Si c'est le cas je parie sur les noms des chevaux", explique-t-elle. Les courses s’enchaînent, les cris aussi, sur la ligne d'arrivée pour certains, et surtout pour ceux qui ont misé sur le ou les bons chevaux.

En raison de la crise sanitaire, toutes les personnes qui arrivent à l'hippodrome du petit Valençay sont masqués.

Les parieus ont respectés les consignes à la lettre. Ils sont tous masqués © Radio France - Sylvain ROGIE

Francis Mory est le président de la société des courses hippiques de la ville de Châteauroux. Il a accueilli le préfet de l'Indre pour cette première réunion. Thierry Bonnier a pu constater que les parieurs, mais aussi les organisateurs, étaient masqués en raison de la crise sanitaire.

Pour expliquer la baisse de fréquentation, il y a la météo qui n'a pas toujours été clémente, mais pas que : "Les gens ont peur, et certains ne souhaitent pas fréquenter des lieux même en plein air. Pourtant, je vous assure que nous avons tous observé les consignes sanitaires. Nous avons tout fait pour que ça se passe bien. Les gens qui sont là pour la plupart sont des passionnés. Ils sont très attachés à ces courses hippiques et c'est très bien", précise Francis Mory. Justement, deux autres réunions sont bientôt prévues sur hippodrome du petit Valençay à Châteauroux : les dimanches 13 et 27 septembre.