Court Métrage : le retour des festivaliers est une manne non négligeable pour les commerçants clermontois

"Désolé, mais je suis dans le jus". Juste avant le coup de feu, Bertrand Guillaume fini par accepter de se poser quelques instants. "On est évidemment très heureux de revoir les festivaliers" apprécie le patron de "La Brasserie" à quelques pas de la Maison de la culture. Dans la vitrine réfrigérée, les sandwichs côtoient les salades et les burgers. "Mais on prépare deux ou trois fois ce qu'on fait d'habitude car c'est LE pic d'activité de l'année, on prend des extras pour assurer". Pour de nombreux commerçants clermontois, l'édition virtuelle du festival international du court métrage l'an dernier en raison de la pandémie a été un coup dur financièrement malgré les aides de l'Etat.

Les cafetiers et restaurateurs augmentent la surface des terrasses © Radio France - Jean-Pierre Morel

Pour accueillir les festivaliers, les commerçants ont l'autorisation d'augmenter la surface des terrasses sur la voie publique. Des food-trucks se sont également installés à proximité. Une activité indispensable pour la ville. La présence des professionnels du cinéma est vitale économiquement selon une étude datant de 2019.

Chiffre d'affaire doublé, voire triplé

Cette 44e édition est également marquée par un retour aux sources. Celles qui mènent à l'ancienne brasserie de la gare routière, haut lieu historique du festival, et désormais rebaptisée "Les Grandes Tables. "Cet endroit va enfin revivre pleinement, c'est un enjeu économique pour nous" se félicite le chef Frédéric Coursol derrière ses fourneaux. L'établissement n'avait pas pu rouvrir ses portes l'an dernier à cause de la pandémie. "C'est un lieu majeur de notre belle ville, revoir du monde, cette ambiance si particulière, ça nous rend heureux, on a aussi une pensée pour la famille Vacher qui a longtemps fait vivre cet endroit".

Premier festival pour l'ancienne brasserie historique de la gare routière © Radio France - Jean-Pierre Morel

Un peu plus loin, sur le trottoir d'en face, l'hôtel Océania travaille en partenariat avec la manifestation. Mais il n'affiche pas complet. "Nous sommes à 80% de taux de remplissage" confirme Germain Durand, le chef de la réception, "il y a des étrangers qui ne sont pas venus, et des annulations de dernières minutes".

Ca repart, mais sans retrouver le niveau des festivals avant le Covid - Germain Durand, chef de la réception de l'hôtel Océania

En 2020, le festival a enregistré 170.000 entrées. Un nouveau record. Qui pèse sur l'économie locale. Selon les organisateurs du festival, ce sont plus de 10 millions d'euros de retombées directes et indirectes qui sont générées par l'évènement. Du point de vue de l’efficacité des aides, l’équipe a calculé qu’un euro de subventions publiques permettait de contribuer à produire 22 € de retombées économiques.