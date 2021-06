Courtiers automobiles à Mont de Marsan : LG Auto 40, une histoire de passion

Le métier de courtier automobile consiste à trouver un véhicule pour un client, il s’agit d’une recherche personnalisée. Parce que, à la différence d’un vendeur « classique », le courtier n’a pas de stock, sauf dans certaines situations. La mission de Lilian Gabet et de Guillaume Sepz est de trouver un véhicule, neuf ou d’occasion, avec certains critères : la motorisation, la finition, le kilométrage, la couleur…L’avantage pour l’acheteur, c’est d’avoir « le véhicule dont il a envie, dont il a besoin », explique Lilian Gabet, l’un des associés. « Ça nous oblique à faire, quelques fois, beaucoup de kilomètres pour trouver un véhicule. » Pour présenter une voiture, une moto ou encore un utilitaire à un potentiel client, les courtiers montois s’appuient sur des photos, des vidéos, des descriptifs techniques…et si le véhicule ne correspond pas à la demande, le client n’est pas obligé de le prendre, précise Lilian Gabet.

Interview de Lilian Gabet dans la Nouvelle Eco, à écouter ici.

Un showroom avec des voitures de collection

Lilian Gabet et Guillaume Sepz sont amis et ce sont associés en 2019 pour monter leur entreprise LG Auto40 à Mont de Marsan, place Saint Roch. Malgré le contexte, sanitaire et économique, leur affaire roule. Ils développent même leur entreprise avec un showroom où seront exposées des voitures de collection populaires, comme des 2CV, qui sont de plus en plus recherchées. Entre 10 et 20 voitures seront ainsi présentées à la vente. L’idée de vendre ce type de véhicules remonte à très longtemps pour Lilian Gabet, qui voit un atout dans cette extension du projet, c’est comme une vitrine. Il précise aussi poursuivre dans leur activité première : « On continuera de faire ce qu’on fait aujourd’hui : la recherche personnalisée. »

