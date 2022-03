Coût de l'eau : les prix vont baisser dans 12 communes de Saint-Étienne Métropole

Une bonne nouvelle pour 118 000 foyers de 13 communes de Saint-Etienne Métropole ! A partir du 1er octobre prochain, ils observeront leur facture d'eau beaucoup moins inquiets : un contrat de délégation de service public va être signé avec la société Saur, pour les 13 prochaines années,. Il permettra notamment de baisser le prix de l'eau facture d'eau.

Les communes concernées : Saint-Etienne, La Tour en Jarez, Fontanès, La Gimond, La Talaudière, l'Étrat, Roche-la-Molière, Saint-Genest-Lerpt, Saint-Héand, Saint-Jean-Bonnefonds, Saint-Priest-en-Jarez, Sorbiers et Villars

L'objectif au moment de négocier cette délégation de service public était de calquer le tarif des commune engagées dans ce dispositif sur celui de Saint-Étienne et il se trouve que c'est à Saint-Etienne que l'eau est la moins chère en France parmi les 40 plus grosses villes du pays (1,39 euros du mètre cube). En faisant du tarif stéphanois la base de facturation cela va permettre aux autres communes de profiter d'une grosse ristourne à l'horizon 2029 : le prix du mètre cube d'eau baissera par exemple de 67% à Saint-Héand ou bien de 53% à La Talaudière et Saint-Jean Bonnefonds.

Au-delà de cet objectif de facture allégée ce contrat prévoit aussi une amélioration du rendement du service de l'eau, c'est à dire une limitation des fuites. Aujourd'hui 80% de l'eau qui part de l'usine de Solaure arrive dans les foyers, soit 20% de pertes. L'objectif du nouveau distributeur Saur est de passer à 87% de rendement soit seulement 13% de perte.

Une nouvelle régie pour l'assainissement

Par ailleurs Saint-Étienne Métropole a choisi la Stéphanoise des Eaux comme prestataire en matière d'assainissement pour le périmètre du Furan qui représente 58% des abonnés de la métropole. Les tarifs dans ce domaine seront stables pour les usagers