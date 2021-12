Coût de l'énergie : dans l'Yonne, un tiers des communes paient moins cher, grâce au groupement d'achat

Plus de cinq millions de foyers en France vont commencer à recevoir un chèque de 100 euros ce lundi pour faire face à la hausse du coût de l'énergie. Une problématique du coût de l'énergie qui n'échappe pas aux collectivités. De plus en plus de communes de l'Yonne souscrivent à des achats groupés.

Il existe pour toute la région Bourgogne Franche Comté, un groupement d'achat d'énergies, pour le gaz et l'électricité. C'est lui qui négocie avec les opérateurs afin d'obtenir le meilleur tarif. Et cela permet aux collectivités de faire des économie notables explique Aurélie Rossignol, responsable du service énergie, au syndicat des énergies de l'Yonne : "en général pour donner un chiffre à titre indicatif, on se base sur les tarifs réglementés de vente. Et nous sommes de 10% à 15% moins chers sur la facture TTC."

Un travail administratif en moins pour les communes

Dans l'Yonne, 140 communes et 10 communautés de communes passent par l'achat groupé pour leurs dépenses de gaz et d'électricité, motivées par un autre avantage, explique Aurélie Rossignol : "toutes les formalités, tout le travail juridique des marchés publics qui permet de répondre aux obligations de mis en concurrence est réalisé à ce niveau-là. Cela soulage les communes de cette obligation."

De plus en plus de communes intéressées

Le groupement d'achat d'énergies, ajoute Aurélie Rossignol, permet aussi aux communes d'utiliser une électricité issue d'énergies renouvelables : "nous sommes justement, dans le cadre du futur marché d'électricité qui sera lancé en 2023, de proposer une option de haute valeur environnementale. Et là, ce serait du "vert ++" qui permettrait d'offrir de l'électricité renouvelable aux communes qui le souhaitent." Seul inconvénient, son coût est plus important. L'année prochaine, une quinzaine de communes de l'Yonne, a minima devraient intégrer le groupement régional d'achat d'énergies.