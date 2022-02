Coût de l'énergie : plusieurs communes de l'Yonne envisagent des hausses d'impôts

À Saint-Florentin par exemple, le budget gaz s'est envolé raconte le maire Yves Delot : "chez le nous le gaz, pour l'ensemble de nos écoles, piscine et bâtiments communaux, c'est 160.000 euros par an. Là, j'ai eu la très mauvaise surprise de passer à 650.000 euros par an." La cause d'une telle explosion des coûts est à chercher dans le renouvellement du contrat annuel intervenu au mois de novembre, en pleine hausse des prix. Le maire a donc fermé le robinet, au sens propre.

"On a carrément coupé le chauffage à la piscine" - Yves Delot, maire de Saint-Florentin

"J'ai fait baisser les températures partout", raconte Yves Delot, "d'ailleurs ce matin, il y en a qui se plaignaient. Nous avions une réunion l'hôtel de ville. Je leur ai dit - eh bien, vous gardez votre manteau. Deuxièmement, on a carrément coupé le chauffage à la piscine de Saint-Florentin." Mais Yves Delot sait que ces économies seront insuffisantes et s'apprête à faire ce qu'il a toujours refusé depuis 14 ans : "à voir avec les élus si on ne passera pas quand-même par une augmentation des impôts locaux, pour au moins, en couvrir la moitié (de la hausse des dépenses, ndr)."

Des hausses d'impôts, une partie de la solution

Même questionnement sur une éventuelle hausse des impôts à Joigny avec 400.000 euros de dépenses d'énergie en plus en 2022. "C'est un exercice extrêmement difficile pour nous", explique la première adjointe Frédérique Colas, "nous avons fait le choix pour le moment de repousser le vote du budget. On retravaille à la baisse certaines de nos dépenses, de nos actions. Et puis on réfléchit effectivement à la fiscalité, sur l'impôt, sur le prix de l'eau, mais avec cette idée de ne pas pénaliser nos administrés qui vivent tous aussi une crise du pouvoir d'achat."

Un impact limité à Sens, grâce à la chaufferie biomasse

À Sens, situation bien différente selon Nicole Langel, Adjointe aux finances qui s'étonne d'entendre que certaines collectivités prévoient des hausses d'impôts pour combler les dépenses énergétiques : "la réponse est claire, non la ville de Sens n'envisage pas d'augmenter les impôts dus au coût de l'énergie." "Seulement" 100.000 euros de plus prévus au budget pour l'électricité dans la deuxième ville de l'Yonne et rien pour les dépenses de gaz et pour cause : "nous avons la chance d'avoir une usine d'incinération et une chaufferie à la biomasse. On chauffe beaucoup de bâtiments publics et les écoles, et donc bien sûr, dans ce cas-là, la hausse des prix n'a pas d'impact." Et pour réduire encore ses dépenses d'énergie, l'agglomération de Sens va passer intégralement l'eclairage public en LED. Ce sera plusieurs centaines de milliers d'euros d'économies chaque année.