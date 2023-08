Coût de la rentrée étudiante : une hausse de 4,5 % en Bretagne Occidentale, selon la Fédé B

Etudier en Bretagne occidentale coûte de plus en plus cher selon la Fédé B, première organisation étudiante de la zone qui publie mercredi 16 août son indicateur du coût de la rentrée pour les étudiants de Brest, Quimper, Lorient, Vannes Lannion et Morlaix. Ainsi, un étudiant non boursier de licence devra dépenser 2 740,82 euros au mois de septembre s'il "veut pouvoir vire et étudier correctement", précise la Fédé B. Une hausse de 4,57% par rapport à l'année dernière.

Ce chiffre de 2 740, 82 euros regroupe les frais spécifiques liés à la rentrée comme les frais d'inscription, les dépots de garantie pour un nouveau logement etc. mais aussi les frais de vie courante, payés chaque mois de l'année universitaire. Loyer, alimentation, téléphonie…

Hausse importante des loyers et charges

Si les frais d'inscription n'augmentent pas, d'autres postes connaissent une hausse importante comme l'assurance logement qui passe en moyenne à 80.95 euros contre 75,72 euros l'an dernier (+6.91%). Les frais d'alimentation font un bond selon le calcul de la Fédé B passant de 177.19 euros à 204,37 euros en moyenne (+15,34%). Les loyers et charges augmentent de 4,58% en moyenne à 411,42 euros.

Selon l'organisation étudiante, c'est Vannes qui connaît l'augmentation la plus importante (+ 6,09 %), et qui est la ville la plus chère de Bretagne Occidentale, en raison notamment du coût du logement plus élevé que le reste des autres villes. Quimper connait une hausse de 5,75 %, Morlaix de 4,55 % et Brest de 3,85%.

Concernant le logement, la Bretagne est dans une situation tendue, selon la Fédé B "notamment à cause de la concurrence avec le tourisme et la transformation de logements étudiants en AirBnB". "Seule une reprise en main des pouvoirs publics sur la question du logement pourrait permettre de sortir de cette situation : régler ce problème, c'est permettre à chacun.e d'avoir un toit sans y dépenser l'immense majorité de ses ressources vitales, c'est régler dans une grande mesure les enjeux de précarité", détaille l'organisation qui demande notamment une augmentation drastique du nombre de logements Crous. Avec 125 000 étudiants dans la région, il y a 8 500 chambres en résidence Crous. Il en faudrait 11 000.