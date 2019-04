Coutances : de la viande au distributeur, 24h/24

Coutances, France

Après les distributeurs de pain, de pizzas, de légumes et même de fruits de mer à Pirou et Agneaux, voici le distributeur de viande. A Coutances, désormais, il est possible d'acheter à toute heure des saucisses et des merguez pour le barbecue, un plateau de charcuterie pour l'apéro ou un filet de poulet pour dépanner un soir.

Ce distributeur, accessible 24h/24, a été installé par la boucherie Dulin Villain, devant son magasin, avenue division Leclerc.

C'est pratique. Moi, je suis commerçante, je finis à 19h30. Avant, je congelais mon pain. Désormais, je vais l'acheter tous les soirs au distributeur. Je trouvais ça bien pour moi, je me suis dit que mes clients apprécieraient peut-être, explique Marjorie Van Belleghem qui tient cette boucherie.

Le distributeur est en place depuis fin février 2019. Résultat : quelques clients le soir en semaine mais c'est surtout le week-end, que cela fonctionne avec une soixantaine de clients par jour.

Le dimanche, notamment, nous avons beaucoup de clients et nous devons revenir deux fois dans la journée pour remplir les casiers. Il y aussi des ventes la nuit, du faux-filet à 4h du matin par exemple ! Ca, je ne m'y attendais pas mais après tout, il sert à dépanner, tant mieux c'était le but !

Parmi les clients de la boucherie, certains l'ont déjà adopté - "ca rend service" - d'autres hésitent ou sont réticents. "Je préfère les humains aux machines", lance par exemple Pascal.