Coutances : le carrossier Regnault va construire une nouvelle usine

A Coutances, le carrossier industriel Regnault qui fabrique fourgons et camions, tourne à plein régime. Son carnet de commandes est rempli et pour continuer à se développer, il veut bâtir une nouvelle usine, zone du château de la mare.

Le carrossier industriel Regnault n'a plus assez de place dans ses cinq bâtiments zone de la Guérie, au regard des commandes.

Ce vendredi 2 avril, Hervé Morin, le président de la Région Normandie, a visité cette entreprise familiale, créée en 1880 et implantée à Coutances depuis 1907. Mais on est loin, aujourd'hui, des charrettes du début.

Regnault aménage des camions militaires pour les armées, française et étrangères, pour le Pentagone, également pour les ONG internationales mais aussi des fourgons pour les sociétés de messagerie ou encore des camions porte-engin pour les sociétés de location de matériel professionnel.

Hervé Morin, le président de la Région Normandie, a visité l'entreprise coutançaise Regnault ce 2 avril. © Radio France - Lucie THUILLET

Une entreprise en pleine croissance

En 4 ans, l’entreprise a doublé son chiffre d’affaires, plus de 18 millions d’euros aujourd’hui. Elle compte 140 salariés, épaulés par une dizaine d'intérimaires et veut continuer son recrutement.

Son carnet de commandes est plein. "Nous avons de la visibilité sur 18 à 24 mois, notamment grâce au contrat de 160 véhicules, décroché avec le loueur Loxam. Un _contrat de 5 millions d'euros_, ce qui est beaucoup au regard de nos 18 millions d'euros de chiffre d'affaire. Notre bureau d'études a développé un prototype qui améliore la sécurité des conducteurs, pour éviter les chutes", détaille Olivier Regnault le patron.

L'entreprise espère aussi remporter bientôt le marché pour renouveler certains véhicules des CRS.

Regnault aménage des fourgons pour des sociétés de messagerie, des porte-engins, des plateaux ridelles mais aussi des camions pour des ONG ou pour l'armée. © Radio France - Lucie THUILLET

A l'étroit dans ses cinq bâtiments

Plus de 1000 véhicules sortent chaque année de ses ateliers. Mais difficile de faire plus, malgré la demande : l'entreprise, implantée dans cinq bâtiments, ne peut plus pousser les murs.

Regnault veut donc construire une usine de 16.000 mètres carrés à Coutances, zone de la Mare qui devrait ouvrir à l'été 2023.

Regnault reçoit des chassis qu'il aménage ensuite. © Radio France - Lucie THUILLET