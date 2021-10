Coutellia à Thiers : une 30e édition d'automne avant de s'agrandir en mai 2022

Annulée en 2020 pour cause de Covid, la 30e édition de Coutellia, festival du couteau d'art, aura bien lieu ce week-end, 2 et 3 octobre, à Thiers. Une édition résiliente que les organisateurs ont voulu maintenir, même en automne, avant de retrouver un festival enrichi et agrandi au printemps 2022.

Pour les organisateurs du festival international du couteau d'art, pas question d'annuler une nouvelle fois. Le Covid aura déjà eu raison de Coutellia 2020, mais la 30e édition aura bien lieu ce week-end, 2 et 3 octobre à Thiers.

Philippe Fouet, président de la délégation Thiers-Ambert de la CCI du Puy-de-Dôme met en avant la résilience de l'équipe après un an et demi de crise sanitaire et face aux contraintes qui persistent. Coutellia a donc lieu en automne au lieu de mai, et sous pass sanitaire, mais tous les ingrédients du rendez-vous sont là.

Animations, concours, village coutelier... 200 exposants sont annoncés malgré les contraintes sanitaires, surtout au niveau international rappelle Philippe Fouet. "Les Russes sont vaccinés avec Spoutnik qui n'est pas reconnu en France donc ils ne viendront pas, les Japonais doivent rester cloîtrer quinze jours à leur retour donc ils ne viendront pas... Il va nous manquer ces étrangers qui représentent d'habitude 20% des exposants."

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'objectif reste malgré tout de retrouver les 7000 visiteurs des éditions précédentes.

Un site plus grand en 2022

Ce Coutellia 2021 restera une édition de transition avant 2022, avec un retour à ses dates habituelles, fin mai, et un festival qui va doubler de surface en s’installant sur l’ancien site de Flowserve à Thiers.

"Aujourd'hui on a 2500 à 3000 m²", détaille Philippe Fouet, président de la délégation Thiers-Ambert de la CCI du Puy-de-Dôme, "là on pourra avoir jusqu'à 6000 m²". De quoi accueillir plus d'exposants, sachant que le festival en refuse 30 à 40 chaque année.

Philippe Fouet, président de la délégation Thiers-Ambert de la CCI du Puy-de-Dôme se projette sur l'édition 2022 de Coutellia. Copier

Les organisateurs projettent aussi pour cette édition 2022, plusieurs nouveautés. Un concours mondial du Damas, ces couteaux à la lame en acier damassé. Plus d'espace aussi pour les fournisseurs qui seront récompensés par un "Innovation award".

Thiers, capitale de la formation

Coutellia n'attire pas que les passionnés, le couteau d'art suscite aussi les vocations. Jean-Pierre Treille, président du festival en veut pour preuve le pôle de formation en coutellerie de Thiers qui cette année accueille deux fois plus d'apprentis.

Adrien Giovaninetti dans son atelier de coutellerie à Thiers. © Radio France - Juliette Micheneau

Quand le couteau d'art suscite les vocations. Rencontre avec le coutelier Adrien Giovaninetti Copier

Ce sont aujourd'hui 80 entreprises coutelières qui sont installées sur Thiers, plus les artisans individuels et ceux qui fabriquent quelques couteaux par an, par passion et selon le représentant de la CCI, le nombre de couteliers dans le bassin thiernois continue d'augmenter.