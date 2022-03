Coûts de l'énergie : des communes des Bouches-du-Rhône envisagent de licencier ou de fermer des équipements

Les factures ont doublé, et parfois plus, pour les communes

C'est un appel à l'aide de plusieurs maires des Bouches-du-Rhône face à l'explosion des prix du gaz ou de l'électricité. Alors qu'ils recoivent leurs factures depuis plusieurs semaines, nombre d'entre-eux recoivent un coup de massue. Il est fréquent que les dépenses liées aux factures d'énergie soient doublées cette année par rapport à l'an dernier. Chauffage des écoles, des gymnases, des médiathèques, éclairage public... tout cela a désormais un coût énorme.

A Salon, la piscine coûte trop cher

A Salon-de-Provence par exemple, la facture a doublé cette année pour s'élever à 4,2 millions d'euros pour le gaz et l'électricité au lieu de 2,4 millions l'an dernier. On frôle les 10 % du budget communal, avec un consommation à moitié gaz et à moitié électricité (et une petite partie fioul). Il faut chauffer les bâtiments municipaux, les gymnases également ou encore éclairer la voie publique. "C'est un cataclysme financier" que décrit le maire LR de la commune Nicolas Isnard, qui estime même qu'entre 2021 et 2022 les dépenses énergétiques sur sa ville "pourraient augmenter de 70%", pour atteindre par exemple cinq millions d'euros par an.

"Comment faire face à de telles augmentations imprévues ?" demande le maire de Salon-de-Provence. "Nous nous trouvons confrontés à un casse-tête qui pourrait être grave de conséquences". "Imaginez pour n'importe quel foyer si les factures passaient de 100 euros à 200 euros par mois ! Ce n'est pas possible", conclue Nicolas Isnard.

"Il y a peut-être des équipements comme celui-ci que nous ne pourrons plus assumer si les dépenses énergétiques qu'ils générent devenaient trop importantes"- Nicolas Isnard, maire de Salon-de-Provence

Pour lui, il n'y a que deux solutions : augmenter les impôts ou baisser les dépenses de fonctionnement. C'est la deuxième solution qui est choisie. A Salon-de-Provence, le premier équipement public qui pourrait en pâtir car "il coûte extrèmement cher", c'est la piscine des Canourgues. Les factures des frais chauffage au gaz de la piscine des mois de novembre-décembre sont passés de 8000 euros en 2020 à 34.000 euros en 2021. "Il y a peut-être des équipements comme celui-ci que nous ne pourrons plus assumer si les dépenses énergétiques qu'ils générent devenaient trop importantes". C'est clair : à Salon-de-Provence, on n'exclut pas de se passer de piscine l'hiver prochain si aucune solution n'est trouvée.

A Sénas, des contrats ne seront pas renouvelés

A Sénas, le maire Philippe Ginoux est résigné. Ici la facture énergétique a doublé en un an : elle était de 300.000 euros l'an dernier mais la note présentée ce jeudi soir au conseil municipal sera de 620.000 euros. Les écoles, dont certaines ont pourtant bénéficié de travaux thermiques, sont les plus grosses consommatrices d'énergie. Il est impossible de ne pas chauffer une école, alors c'est sur le poste de dépense des emplois que le maire va devoir agir.

"J_e suis dans une situation où je ne vais pas pouvoir conserver la totalité de mon personnel"-_Philippe Ginoux, maire de Sénas

Beaucoup de services publics sont en régie municipale : crèche, espaces verts, cantine... Et cela consomme beaucoup de personnel. "60% de nos dépenses sont des salaires", explique le maire. C'est sur le poste de dépense des emplois que la ville va devoir agir. "Je suis dans une situation où je ne vais pas pouvoir conserver la totalité de mon personnel", assène Philippe Ginoux. Les titulaires ne seront pas touchés, mais plusieurs postes de contractuels pourraient ne pas être renouvelés. Le maire de Sénas les estiment à "quatre ou cinq" dans un premier temps, même si mathématiquement ce sont 10 postes qu'il faudrait supprimer pour économiser les 300.000 euros de surcoût dûs aux frais d'énergie. Certains contrats qui courrent jusqu'à cet été ou à l'automne ne seront pas forcément reconduits.

Des maires des Bouches-du-Rhône demandent un "bouclier énergétique"

Les communes affirment avoir fait face "de façon imprévue" à ces dépenses, alors que leurs budgets étaient bouclés. "Les factures commencent à arriver et on s'aperçoit d'un décalage inenvisageable", précise Nicolas Isnard, le maire de Salon. Ces élus demandent la mise en place d'un "bouclier énergétique" pour les collectivités locales, comme cela a été fait pour les particuliers, avec un blocage des prix "au moins jusqu'à l'été", explique le maire de Sénas, le temps de s'organiser. Leur demande est relayée par le sénateur LR Stéphane Le Rudulier. Saisi par plusieurs maires des Bouches-du-Rhône, il vient d'écire à Jean Castex. Le message est clair : "sans un soutien financier de l’État, les conséquences sur la qualité et la continuité des services publics seront considérables."

Ce qu'elles demandent : "que le bouclier énergétique mis en place par l'État pour les familles soit étendu aux collectivités et aux municipalités", explique le maire de Salon-de-Provence. "Pour assumer leur rôle (...) les collectivités territoriales se verront dans l’obligation d’accroître la fiscalité locale ou de renoncer momentanément ou définitivement à certains investissements au détriment des administrés", écrit Stéphane Le Rudulier au premier ministre.