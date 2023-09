Coûts en hausse, acheteurs en baisse : le BTP traverse une zone de turbulences dans le Poitou

C'est une crise importante qui s'amorce dans le secteur du BTP. Après une année 2022 compliquée, la rentrée de cet automne 2023 est délicate car les coûts de construction continuent de grimper, et les acheteurs eux sont plus rares. Cet effet ciseau les promoteurs de la Vienne et des Deux-Sèvres le ressentent d'ores et déjà.

Les coûts de construction explosent : + 30 à + 50% en trois ans

Depuis la pandémie, c'est une flambée quasi généralisée sur les coûts de construction. Le prix des énergies est en forte hausse, mais aussi et surtout le prix des matériaux. Parmi les grosses augmentations le bois et le métal explique Alexandre Morceau, d'Alcor Développement, un promoteur basé à Poitiers : "Tout ce qui est barrières, garde corps ou autres ont subi des très grosses augmentations. Je pense que cela c'est un petit peu calmé mais à une période, en fait les entreprises n'étaient même pas capable de garantir un prix dans la même journée !"

Avant de construire, il faut acheter le terrain et là aussi, la facture grimpe. Sur Poitiers, la hausse est importante parce que la ville a gagné en attractivité. Il y a eu l'effet de la crise sanitaire, des personnes cherchant à fuir les grandes villes mais aussi l'impact du TGV. Des promoteurs nationaux sont aussi en place dans le secteur. Bilan, les prix du foncier explosent. "Quand je vois ce qu'on a pu acheter nous il y a encore trois ans et ce qui se pratique aujourd'hui en terme de prix. Oui, je pense qu'on est facilement passé du simple au double !" note Alexandre Morceau qui parle même de prix incompréhensibles, hors sol, pour certains lots.

Maison ou appartement, cela coûte 30 % de plus qu'il y a trois ans au moins, quand ce n'est pas plus explique de son côté Anthony Guesdon, responsable du bureau d'études d'HD Construction, un promoteur basé à Niort. Alexandre Morceau prend l'exemple d'un T2 sur Poitiers, il y a trois ans il fallait compter 130.000 euros, désormais il faut débourser 210.000 euros, soit 80.000 euros de plus !

Budget et crédits ne suivent pas ...

En parallèle, beaucoup de clients voient leurs crédits refusés par les banques. Il faut donc faire œuvre de pédagogie entre le rêve et la réalité. Un exercice un peu nouveau pour Anthony Guesdon. "C'est une démarche qu'on a couramment aujourd'hui, et qu'on n'avait pas forcément avant. C'est dire à la personne quand elle vient avec un budget de 200.000 euros et qu'elle veut une maison de 150 m² : ce n'est plus possible", car cette maison qui coutait 240.000 euros il y a trois ans, en coûte 300.000 euros aujourd'hui.

Ce problème d'accès au crédit et aux financement inquiète particulièrement Xavier Thomas, de Maison du Marais, promoteur basé à Niort. Il constate bien l'envie d'investir, d'acheter de ses clients mais dans le même temps, "leur enveloppe diminue de manière assez conséquente par rapport à l'évolution des taux. Et avec les critères des banques, ils ont un petit peu plus de difficulté à avoir accès au crédit, et notamment avec un des critères de l'endettement au delà des 35 % et quels que soient les revenus".

La Fédération française du bâtiment pressent une crise d'ampleur, elle estime que 150.000 postes pourraient disparaître d'ici 2025 dans le bâtiment.