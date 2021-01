Couvre feu à 18 heures : "Ce ne sera pas sans conséquences" pour le président de la CCI de Dordogne

A partir de ce samedi 16 janvier, le couvre-feu est avancé à 18 heures partout en France. Pour Christophe Fauvel, le président de la CCI de la Dordogne, "c'est plutôt une bonne méthode car nous avons échappé à un confinement généralisé. Cela permet de préserver l'activité économique mais ce couvre-feu ne sera pas sans conséquences pour la vie des entreprises et les commerces de proximité".

Une quinzaine d'entreprises périgourdines aidées pour leurs coûts fixes

Christophe Fauvel explique que "ces secteurs d'activités ont déjà énormément souffert en 2020 et c'est un nouveau coup dur". Le président de la CCI souligne cependant que "le gouvernement fait ce qu'il peut pour graduer les décisions au maximum". Le ministre de l'Economie, Bruno le Maire, a annoncé de nouvelles aides pour les entreprises. Le remboursement des prêts garantis par l'Etat peut-être reporté d'une année.

Pour les restaurants, la vente à emporter ou en livraison ne sera pas comptabilisée pour le calculs des aides du Fond de solidarité. Enfin, l'Etat s'engage à prendre en charge les coûts fixes des entreprises qui réalisent au moins un millions d'euros de chiffres d'affaires mensuels. En Dordogne, selon Christophe Fauvel, cela concernerait une quinzaines d'entreprises. Le président de la CCI estime que le gouvernement donne du temps et de la visibilité.

"L'économie a globalement tenu en 2020 en Dordogne"

"C'est assez incroyable", reconnaît Christophe Fauvel, "l'économie périgourdine a globalement bien tenu malgré deux confinements dans l'année et toutes les difficultés mais il faut savoir que cette économie a été tenue à bout de bras par les aides de l'Etat et de la Région et le réveil en 2021 risque d'être extrêmement difficile, c'est là où l'on va voir les conséquences".