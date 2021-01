Couvre-feu à 18 heures en Côte-d'Or : les commerçants contraints de s'adapter à nouveau

Depuis dimanche 10 janvier 2021, le couvre-feu à 18 heures est devenue la règle partout en Côte-d'Or. Une contrainte qui impose à nouveaux aux commerçants de s'adapter.

Ouverture plus matinale ou journée en continu

Et dans les rues de Dijon, les nouveaux horaires des boutiques s'affichent en vitrine. De nombreuses enseignes de prêt-à-porter ont fait le choix d'ouvrir plus beaucoup plus tôt le matin, c'est le cas du magasin, Jules, rue de la Liberté, où Sullivan est vendeur, "ce lundi on ouvre à 9 heures pour essayer de compenser la perte de clientèle en fin de journée. Mais il n'y a peu grand monde, on est un peu en phase de test."

D'autres misent sur une ouverture en continu pour permettre aux clients de venir sur le temps du déjeuner, c'est ce qu'envisage, La Burgonde, une boutique de souvenirs bourguignons mais pour le moment Coline Jacquet qui y travaille, préfère observer les nouvelles habitudes de ses clients, "traditionnellement pour nous, c'est une clientèle de l'après-midi, donc on préfère voir comment les clients veulent faire, et s'ils sont prêts à venir plutôt sur le temps la pause déjeuner ou en début d'après-midi, on verra de toute façon on n'a pas le choix pour notre survie, il faut s'adapter et on le fera !"

A Dijon, les clients doivent maintenant faire leurs courses avant 18 heures pour respecter le couvre-feu. © Radio France - Stéphanie Perenon

Bouleverser les habitudes

En tout cas ce nouveau couvre-feu a obligé les commerçants à revoir tous les plannings en très peu de temps et cela n'a pas été simple reconnait Sophie Rispot, la directrice adjointe de la libraire Gibert Joseph. "On a été obligé d'ouvrir plus tôt le matin donc pour les gens qui ont des enfants il a fallu s'organiser avec la garde des enfants donc oui ça demande une nouvelle organisation, on verra ça au jour le jour le jour."

S'adapter, maître-mot pour 2021

"On n'a pas le choix ", c'est ce qui revient le plus souvent quand on demande aux commerçants leur sentiment. Pour Adrien Tirelli, caviste au magasin, La route des vins, dans le centre ville, pas d'ouverture plus tôt, cet indépendant fermera à 18 heures, mais s'estime plutôt chanceux, _"_il y a une sorte de fatalisme et en même temps on a déjà beaucoup de chance d'être encore ouvert alors que de nombreux autres professionnels sont fermés, ça fait relativiser."

Des heures de travail en moins, pas forcément bon pour les salaires

Mais pour certains salariés, ce couvre-feu c'est surtout une mauvaise nouvelle pour leurs finances. C'est le cas de Mélina en CDI à Colorforever, une franchise spécialisée dans les poses de vernis à ongles. La direction a fait le choix de fermer à 17h30 mais sans proposer d'ouvrir plus tôt le matin. La jeune femme, de 24 ans, déjà en chômage partiel, avoue que cette réduction d'heures de travail ne l'arrange pas, "forcément sur le salaire ça fait des baisses importants, entre 150 et 200 euros par mois mais les factures elles ne baissent pas alors c'est compliqué". Alors ce nouveau couvre-feu et ces heures de travail en moins, l'inquiète un peu. "Ce n'est pas bon signe pour le salaire ni pour l’entreprise, on se demande s'il y aura des licenciements ou même une fermeture, on ne sait pas du tout ce qui nous attend."

Les boutiques affichent leurs nouveaux horaires suite au couvre-feu à 18 heures instauré depuis le dimanche 10 janvier 2021 en Côte-d'or. © Radio France - Stéphanie Perenon

Pour le moment, les commerçants sont très nombreux à le dire, c'est une phase de test. "La fin de semaine permettra de voir comment la clientèle s'est comportée, est-ce qu'elle a changé ou pas ses habitudes, on va tirer les premières conclusions dans quelques jours", conclut Christophe Fressy, le directeur de la librairie Grangier, "on a l'habitude de s'adapter depuis quelques mois." L'adaptation, semble bien le maître mot de ce début d'année 2021, pour les commerçants comme pour les clients.