Couvre-feu à 18 heures : "La fin de journée, c'est 20 % du chiffre d'affaires des commerçants"

Quel sera l'impact du couvre-feu à 18 heures instauré en Isère sur le commerce ? France Bleu Isère a posé la question ce vendredi matin à Christian Hoffmann, le président de Label Ville, l'association qui fédère les unions commerciales du centre-ville de Grenoble. Il "craint le pire".

Chaque jour France Bleu Isère accompagne ceux qui font l'économie dans le département. Comment les commerçants réagissent à la mise en place d'un couvre feu à 18 heures à partir de samedi, comment ils comptent s'organiser et quelles conséquences redoutent-ils ? Christian Hoffmann, le président de Label Ville qui fédère les unions commerciales du centre ville de Grenoble est l'invité de la Nouvelle Eco ce vendredi

Ce couvre-feu à 18 heures annoncé hier par Jean Castex, c'est un soulagement pour vous, parce ce que vous craigniez un reconfinement ou c'est un nouveau coup dur pour les commerçants ?

Je vais dire que c'est le feuilleton du jeudi. On ne s'attendait pas à un reconfinement total, et c'est une bonne chose pour nous qu'il n'y en est pas. Sauf que, une nouvelle fois, le commerce de proximité va être impacté au centre-ville, on peut pas le nier. Comme vous pouvez l'imaginer tous les commerçants peuvent s'organiser, aménager les horaires, ouvrir entre midi et deux, ouvrir le dimanche. Il y a plusieurs solutions. Les ouvertures dominicales ont été autorisées par le préfet au mois de janvier.

Mais quoiqu'il en soit, on va être fortement impacté par cette fermeture. Cette tranche 17-19h, c'est 20 % du chiffre d'affaires pour certains commerçants. Dans une période déjà fortement impactée par la crise sanitaire, il y a aussi une crise psychologique, parce que au-delà de la problématique du commerce, il y a aussi la clientèle qui rechigne à venir au centre-ville. c'est assez moribond comme ambiance en ce moment.

Les soldes arrivent le 20 janvier après avoir été reportés pour permettre aux commerçants de vendre à plein tarif un peu plus longtemps après les fêtes. Comment ça s'annonce ?

Les soldes vont être fortement impactés par ce couvre-feu à 18 heures, ça va être un mauvais coup pour les soldes. Surtout que les commerçants ont du stock, parce qu'ils ont moins vendu pendant pendant la crise. Ce qui se passe en ce moment est vraiment mauvais pour le monde du commerce.

L'ambiance n'est pas au shopping et à la consommation quand les bars et les restaurants sont fermés ?

En centre-ville, dans certaines villes où il y a un commerce sur trois qui est un bar, un hôtel et un restaurant. Donc les restaurants font partie du commerce de proximité. Je crains le pire, il va y avoir de la casse à la rentrée, c'est obligatoire.

Vous craignez des fermetures de commerce, vous avez des remontées ?

Oui même si la métropole nous parle d'un taux de vacance de 7,4 pour 100. Le chiffre d'affaire de 2020 par rapport à 2019 est à moins 19 %, avec des disparités selon les commerces, mais c'est moins 19 %.

Quels sont les plus touchés ?

Ce sont les commerces de vêtements et biens à la personne. L'alimentation a bien marché. Mais les restaurants et les cafés, malgré tout ce qu'ils peuvent faire avec le clic and collect et ils le font très bien en respectant les règles sanitaires, voient leur chiffre d'affaires baisser. Il y a des aides qui ont été mises en place et c'est tant mieux. Il faut espère que ça continue, mais surtout que l'activité puisse reprendre le plus vite possible.