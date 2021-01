Couvre-feu à 18h : "C'est encore une perte de chiffre d'affaires", déplore une restauratrice du Mans

"C'est encore une perte de chiffre d'affaires", se désole Emilie. Avec la mise en place du couvre-feu à 18 heures, cette restauratrice du Mans craint de voir son chiffre d'affaires baisser davantage. Seule certitude dans cette période pleine de doutes : elle va encore devoir s'adapter.

Emilie a repris le restaurant l'Epicerie du Pré, au Mans, en novembre dernier. Avec seulement trois mois d'ouverture, elle ne peut pas bénéficier des aides mises en place par l'Etat pour les restaurateurs. L'annonce du couvre-feu avancé à 18 heures est donc un nouveau coup dur : "il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps !"

Emilie gérante du restaurant l'Epicerie du Pré du pré, au Mans, craint de nouvelles conséquences financières Copier

Comme beaucoup d'autres, la restauratrice va devoir s'adapter. Anticipant l'avancée du couvre-feu, elle vient de mettre en place un service de livraison, via l'application Frères Toque. Mais cela pourrait ne pas être suffisant. "Il faudrait que je fasse un service continu de 9h à 23h. Mais on est comme tout le monde, on a besoin d'aller faire des courses, etc. Je ne peux pas être partout !", souffle Emilie.