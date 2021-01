Couvre-feu à 18h : les supermarchés de Loire-Atlantique s'organisent

Comment faire ses courses quand le gouvernement impose un couvre-feu à 18h? Ouverture plus tôt le matin, gestion des livraisons et des stocks, les supermarchés de Loire-Atlantique s'adaptent.

"C'est le flou artistique", lâche Gaël Rigault, le directeur du supermarché Leclerc à Saint-Nazaire. Après l'annonce d'un couvre-feu à 18h en Loire-Atlantique et en Vendée, comme dans le reste de la France, les grandes surfaces s'organisent puisque faire des courses en rentrant du travail va devenir compliqué voir impossible en fonction des horaires de chacun. Ce couvre-feu entrera en vigueur ce samedi le 16 janvier.

Ouvrir plus tôt le matin

Parmi les solutions envisagées par les directeurs et directrices de supermarchés, il y a un élargissement des horaires d'ouverture le matin. Certains pensent donc ouvrir une heure plus tôt, à 8h bien souvent au lieu de 9h. "Nous allons élargir nos créneaux de drive en ouvrant plus tôt le matin et pourquoi pas même ouvrir le dimanche. Nous prévoyons aussi de reporter les heures du soir des caissières dans la journée pour faire face à un éventuel afflux de clientèle en journée", ajoute Aline Courtois, la gérante de l'Intermarché du Pellerin.

Gérer un flux plus important le week-end ?

L'autre grande question que pose le couvre-feu à 18h concerne la fin de la semaine, le samedi et le dimanche. "Quand les clients vont-ils faire leurs courses? Le week-end? Si c'est le cas il faut l'anticiper pour pouvoir gérer les stocks de marchandises puisque nous travaillons aussi beaucoup avec des produits frais", explique Gaël Rigault au magasin Leclerc de Saint-Nazaire.

"Si c'est bondé le week-end nous allons devoir prendre les mesures nécessaires pour faire respecter la jauge. Comme au premier confinement où nous avions la queue dehors : nous laissions sortir une personne pour en faire rentrer une autre" explique Florian Bureau, un manager dans un magasin Intermarché de l’Île de Nantes.

Une possible perte de chiffre d'affaire

Les petits supermarchés craignent aussi que ce couvre-feu à 18h n'impacte leurs chiffres d'affaires. "Nous sommes une petite structure. La majorité de notre clientèle travaille à Nantes et passe chez nous entre 18h et 19h en rentrant du boulot donc oui nous sommes inquiets", explique Aline Courtois au Pellerin alors que jusqu'à présent son magasin n'était pas trop touché par la crise économique liée à l'épidémie.