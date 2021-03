Couvre-feu à 19h : "une bonne surprise" appréciée par les rémois

C'est bon pour le moral. Le couvre-feu, mis en place depuis le 2 janvier dans la Marne et les Ardennes, est retardé d'une heure : 19h au lieu de 18h, depuis ce samedi. C'est l'une des annonces de Jean Castex, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Une "bonne surprise", pour les marnais et ardennais, qui échappent à des mesures plus strictes.

"Petite bière ?"

18h02 sur les Hautes Promenades à Reims, "je bois un verre, sur un banc, avec une copine. On compte bien en profiter puisque l'on a encore une heure", explique Laurine, 24 ans. "Une petite bière, au soleil, ça fait du bien au moral, c'est un début, on espère bientôt pouvoir le faire en terrasse", dit Antoine, 27 ans, qui profite de sa boisson dans un parc encore bien rempli aux côtés de son amie Diane.

Elle nuance ce décalage du couvre-feu."Heureuse ? Pas vraiment parce qu'on sait que les chiffres sont encore hauts et qu'on peut bientôt basculer vers des mesures plus dures".

Les commerçants retrouvent (un peu) le sourire

Pour eux aussi c'est une bouffée d'air. Les commerçants rémois ont cessé de baisser le rideau à 17h45. "Je ferme à 19h et c'est une très bonne nouvelle. Je pensais qu'on allait être reconfiné le week-end alors ça a été une belle surprise. Maintenant il faut que les clients soient au rendez-vous, on sentait, ces derniers temps, que c'était calme à cause du contexte alors que là depuis vendredi ça repart", se réjouit Cécile Poncinet, gérante de la Maison du Savon de Marseille, dans le passage Subé.

Sur la place d'Erlon, la libraire Guerlin retrouve des horaires plus classiques. Terminée l'ouverture anticipée à 9h, retour à un démarrage à 10h et une fermeture à 18h45, toujours dans le respect d'un protocole sanitaire strict. "Normalement à cette heure-ci on est fermé et là le magasin est encore bien rempli. Je sens que les clients sont contents de pouvoir venir un peu plus tard, on sentait que c'était pas simple pour certains de venir après le travail avant 18h", témoigne Aurélien Ledoux, directeur adjoint.

Si, par malheur, Reims venait a être reconfinée, le libraire compte bien garder le sourire puisque désormais les librairies sont considérées comme des commerces essentiels et peuvent rester ouvertes, "quoi qu'il en coûte".