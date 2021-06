Couvre-feu à 23 heures : "c'est plus de spectateurs dans nos salles" se réjouit le patron du Pathé à Annecy

Deux heures de plus ! À compter de ce mercredi, le couvre-feu passe de 21 heures à 23 heures. Pour les exploitants de salle de cinéma, ces cent-vingt minutes supplémentaires ainsi que la passage de la jauge maximale de 35 à 65% vont permettre d'accueillir plus de monde et de proposer plus de séances. "Le combo resto-ciné est de retour", se félicite Cyrille Combier, le patron du Pathé à Annecy.

France Bleu Pays de Savoie - Ce mercredi, nouvelle étape du déconfinement avec le couvre-feu qui passe de 21 heures à 23 heures. Pour un exploitant de salle de cinéma comme vous, c'est une bonne nouvelle.

Cyrille Combier - Évidemment cela va nous permettre de faire de vraies séances en soirée jusqu’à 21h15 contrairement à ce qui se passe actuellement avec une dernière séance à 19h15. C’est vraiment un grand plus. Et la jauge maximale dans les salles grimpe à 65% contre 35% depuis la réouverture, ça aussi c’est une bonne nouvelle. Nous allons enfin pouvoir accueillir plus de spectateurs et en soirée.

23 heures, c'est aussi le retour des soirées restaurant-cinéma ?

Depuis trois semaines, il fallait choisir le soir entre le restaurant ou le cinéma. Là, on va enfin pouvoir de nouveau se faire le combo resto-ciné ou ciné-resto (rires). Les deux seront possibles dans la soirée.

Est-ce que vous sentez un engouement chez vos spectateurs ?

On le constate depuis que nous avons ouvert, les spectateurs sont là. Par rapport à ce que nous venons de vivre, nous avons réalisé trois bonnes semaines. On est excessivement contents et les témoignages de nos spectateurs sont nombreux et très positifs.

Encore plus de nouveaux films

Dans ces conditions, protocole sanitaire et jauge, votre activité est-elle rentable ?

Aujourd’hui, on ne se pose même pas la question de la rentabilité. Nous avons été fermés plus de six mois consécutifs donc tout ce qui nous permet aujourd’hui de reprendre activité est positif. Évidemment avec une jauge à 35% c’était compliqué mais à partir de mercredi avec 65% cela sera forcément beaucoup mieux. Et puis le 30 juin, nous repasserons aux 100% avec ce jour-là la Fête du cinéma donc cela l’occasion de venir voir des films de d’avoir encore plus de monde dans nos salles.

Reste la question des sorties des nouveaux films ?

Là, on retrouve un certain rythme. Nous avons rouvert avec huit nouveautés, là pour cette semaine, nous en avons seulement deux car nous allons aussi faire des séances pour le Festival international du film d’animation d’Annecy (14 au 19juin). Après, sur les semaines à venir il y aura des blockbusters américains, des comédies populaires comme "Le sens de la famille", "OSS 117", ou encore "Kaamelott" et des films familiaux. Bref, pléthore de films à découvrir en famille.