Couvre-feu à 23h. "C'est mieux que rien" estime l'U2P de Seine-Maritime

Le couvre-feu est reporté de 21h à 23h à compter de ce mercredi 9 juin. Et la vie va pouvoir s'intensifier dans les restaurants, cafés ou encore salles de sport. Les règles de télétravail s'assouplissent également.

Couvre-feu, loisirs, télétravail.. Tout s'assouplit à partir de ce mercredi 9 juin pour la 3ème phase du déconfinement. Le couvre feu est décalé à 23h. Les salles des bars et restaurants peuvent rouvrir à 50% et avec des règles sanitaires strictes. La jauge augmente dans les commerces, les cinémas et les musées. Les piscines couvertes ou les salles de sport rouvrent également.

A partir d'aujourd'hui le télétravail est également assoupli. Les entreprises doivent fixer un nombre minimal de jours par semaine. 3 jours de télétravail hebdomadaire par exemple pour les fonctionnaires. Frédérique Bérard, Secrétaire général de l'U2P 76, l'Union des entreprises de proximité, et de la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment, la CAPEB, était ce mercredi l'invité de la rédaction et il se réjouit de cette reprise progressive.