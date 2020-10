Couvre-feu : à Saint-Galmier, le restaurant étoilé "La Source" ferme jusqu'au 1er décembre

La soirée de samedi sera marquée naturellement par le couvre-feu dans la métropole de Saint-Étienne à partir de 21h. Avec des conséquences pour de très nombreuses professions dont l'activité est liée au début de soirée. Les restaurants sont forcément touchés et c'est une nouvelle étape difficile à vivre pour eux, après le confinement et la réouverture sous protocole. Certains ne s'imaginent pas poursuivre leur activité dans ces conditions. C'est le cas du restaurant étoilé "La Source", à Saint-Galmier. Dernier service dimanche midi avant de ranger les casseroles jusqu'au 1er décembre, au moins. Pas le choix explique le chef, Antoine Bergeron : "Nos jolis services, ceux sur lesquels on arrive à faire le plein ou presque, sont le soir. Avec le couvre-feu, les clients devraient quitter l'établissement à 20h30 mais pour nous c'est trop compliqué d'avoir un service tronqué. Comme les services du midi sont assez calmes, c'était difficile d'assurer quelque chose".

"Les démons du mois de mars"

6 semaines vont donc s'écouler avant la réouverture avec toujours la crainte que les choses ne durent plus longtemps que prévu pour le chef Antoine Bergeron : "On a toujours les démons du mois de mars qui reviennent. A l'éoque le samedi soir quand on a appris qu'on fermait, dans un coin de nos têtes on se disait que c'était pour 15 jours et que tout irait bien. En fait on a fermé 3 mois. On a donc une appréhension, en espérant qu'on se trompera et qu'on pourra bien rouvrir au mois de décembre et accueillir nos clients sereinement".