Couvre-feu en Haute-Vienne : "Il n'y a pas de marge de manœuvre", indique le préfet du département

Le couvre-feu, dont la mise en place en Haute-Vienne commence vendredi 23 octobre à minuit, sera le même pour chaque commune du département. "Il n'y a pas de marge de manœuvre, toutes les marges, je les ai utilisées au cours des six mois qui viennent de s'écouler", a indiqué sur France Bleu Limousin Seymour Morsy, préfet de Haute-Vienne. "C'est un texte national qui s'applique", précise le préfet.

De Limoges à la plus petite commune du département, il faudra donc respecter une règle simple : "Entre 21 heures et 6 heures du matin, on est à la maison. On n'est pas plus de six à la maison sauf si la famille fait déjà six personnes", indique Seymour Morsy. Le premier représentant de l'Etat en Haute-Vienne estime qu'il n'était "pas raisonnable" d'adapter les mesures en fonction des communes.

Les bars et les salles de sport vont fermer

Le couvre-feu implique que les restaurants ferment à partir de 21 heures et que les bars ferment complètement à moins de servir à manger à leurs clients ou d'avoir d'autres activités comme la vente de tabac. "C'est très très dur pour nos amis qui ont des bars", concède Seymour Morsy.

Les salles de sport vont également fermer, indique le préfet de Haute-Vienne. "En revanche, les piscines, les gymnases restent possibles d'accès pour les scolaires, les étudiants et ceux qui ont besoin d'avoir une activité sportive parce qu'ils ont des problèmes médicaux."

Jauge de 1000 personnes pour le sport professionnel

En ce qui concerne les "trois grandes compétitions sportives que nous avons le weekend : le rugby, le handball, le basket, la jauge sera à 1 000, un point c'est tout", a expliqué le préfet de Haute-Vienne. Le respect du couvre-feu relève de "notre responsabilité individuelle", assure Seymour Morsy.