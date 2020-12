Couvre-feu : interdiction de vendre à emporter après 20h, les restaurateurs dénoncent un manque à gagner

À partir de ce mardi 15 décembre 20h, le couvre-feu s'applique partout en France de 20h à 6h du matin. On pourra circuler uniquement pour quelques motifs comme le travail ou rendre visite à un proche vulnérable. Il faudra une attestation. À partir de 20h, les ventes de repas à emporter sont interdites, seules les livraisons sont autorisées. Les restaurateurs rouennais dénoncent une nouvelle fois des mesures encore plus restrictives.

"Sauver les meubles"

"Actuellement on fait 30% de ventes à emporter et 70% de livraison", explique Quentin, salarié chez Poppy's à Rouen. "On risque de perdre 30% de ce chiffre-là mais on continuera les livraisons. C'est un manque à gagner on espère que les gens vont se rabattre sur la livraison après 20 heures ou qu'ils viendront de façon plus nombreux prendre à emporter avant 20 heures", poursuit le jeune homme tout sourire malgré la crise.

D'autres comme Cédric, patron du Philadelphia coffee, rue cauchoise espère "sauver les meubles" même si le patron reconnaît que cette interdiction de vendre à emporter après 20 heures est une mesure contraignante. "On travaillait aussi beaucoup jusqu'à 21 heures, 22 heures, maintenant c'est fini. On ne peut plus accueillir du public, on a une perte de 60% de chiffre d'affaires et avec le couvre-feu on ne va plus pouvoir rien faire", déplore le jeune patron.

Il gère l'établissement depuis un an. Il est spécialisé dans les pâtes, croque-maison et paninis. Il ne peut pas se permettre de faire de la livraison. "Ce que les gens ne savent pas c'est que pour pouvoir adhérer à des organismes de livraison type Ubereats, ça coûte beaucoup d'argent. Entre 700 et 1.000 euros au départ, après ils prennent entre 30 à 35% de commissions sur toutes les livraisons donc aujourd'hui pour mettre ça en place, il me faudrait 2.000 euros de trésorerie que je n'ai pas. Pour une entreprise comme la mienne qui a à peine un an, on est mort-né", conclut le gérant.

De son côté, Virginie la patronne du restaurant Un Grain de... continuera ses livraisons à domicile et aux entreprises. "_On fait 80% de livraisons et nous c'est gratuit, un service que l'on offre à nos clients. On le fait nous-mêmes avec nos voitures. On va continuer et après 20h on va continuer à livrer chez les gens. C'est ce que l'on va faire encore pendant quelques moi_s", détaille la gérante avant de conclure "au mois de novembre la vente à emporter et les livraisons ce n'étaient que 23% du chiffre d'affaires. C'est très peu mais moralement ça nous aide de voir du monde".