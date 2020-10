Couvre-feu : la Fondation Abbé Pierre en Occitanie demande aux préfets de ne pas verbaliser les SDF

RÉÉCOUTEZ - Le couvre-feu, instauré dans la plupart des départements d'Occitanie, rend la vie des sans-abri encore plus complexe. La Fondation Abbé Pierre réclame l'indulgence des forces de l'ordre à l'encontre des plus précaires.

Sylvie Chamvoux, directrice de la Fondation Abbé Pierre en Occitanie, était l'invitée de France Bleu ce lundi matin. Elle a réagi aux mesures anti-pauvreté annoncées ce week-end par le Premier ministre Jean Castex. Elle regrette la non-revalorisation des minimas sociaux et appelle les préfets à ne pas verbaliser les sans-abri qui ne respecteraient pas le couvre-feu instauré dans la plupart des départements de la région.

"Quand on n'a pas de lieu où dormir, c'est une angoisse supplémentaire de se dire qu'à partir de 21h on est dans la rue et que tout est fermé." — Sylvie Chamvoux

Au-delà de l'indulgence, la Fondation Abbé Pierre demande des places d'hébergement supplémentaires explique Sylvie Chamvoux :"Il faut créer du logement, il faut créer de l'hébergement de toute urgence et pas des situations fragiles comme des places dans des gymnases." Samedi, Jean Castex a annoncé 1.500 places d'hébergement et d'accompagnement social pour des femmes sans-abri sortant de maternité avec leur nourrisson.

"La crise sanitaire augmente largement la pauvreté dans la région." — Sylvie Chamvoux

La Fondation Abbé Pierre, qui aide les associations caritatives au quotidien, constate que la crise sanitaire a aggravé la précarité en Occitanie : "On a de plus en plus de jeunes de moins de 25 ans qui sont aujourd'hui sans solution d'hébergement, sans travail et qui sans le RSA ne peuvent pas s'en sortir dans cette crise", explique Sylvie Chamvoux qui espérait du gouvernement un élargissement du revenu de solidarité active. Plus globalement, la directrice régionale explique que la crise touche "tout ceux qui vivaient de petits boulots, qui avaient un statut fragile", ils ont "basculé dans ce qu'on appelle la grande précarité".

RÉÉCOUTEZ - Sylvie Chamvoux, directrice de la Fondation Abbé Pierre en Occitanie Copier