Couvre-feu : les commerces ouverts les deux derniers dimanches des soldes dans les Côtes d'Armor

La préfecture des Côtes d'Armor autorise l'ouverture des boutiques les dimanches 21 et 28 février, pour favoriser les commerçants et mieux réguler les clients en cette période de couvre-feu et de soldes.

Plus d'un mois de couvre-feu avancé dans toute la France, des magasins qui ferment à 18 heures le soir... Pas facile de faire les boutiques, alors que ce sont encore les soldes !

La période a été prolongée, et "pour permettre aux commerçants de compenser les baisses d'activité et de chiffres d'affaires" liés au confinement, la préfecture des Côtes d'Armor les autorise à ouvrir les deux derniers dimanches des soldes, les 21 et 28 février. Le préfet compte aussi sur cette mesure pour "mieux réguler les flux de clients", de partager la clientèle entre le samedi et le dimanche.

Cette dérogation ne concerne que les salariés volontaires, précise la préfecture qui rappelle que les surfaces commerciales non-alimentaires de plus de 20.000 m² (grands centre commerciaux) restent fermées.