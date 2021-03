Couvre-feu repoussé à 19h : "entre 5 et 10% de chiffre d'affaires en plus" pour les commerçants bordelais

Christian Baulme, président de La Ronde des quartiers et de l'association Commerçants et artisans des métropoles de France, était l'invité de France Bleu Gironde ce mardi.

"On ne va pas pleurer, c'est bien, ça évolue dans le bon sens", confie Christian Baulme, président de l'association de commerçants La Ronde des quartiers et de la CAMF (Commerçants et artisans des métropoles de France), invité de France Bleu Gironde mardi 23 mars. La Gironde, comme tout le reste de la France, a vu son couvre-feu être repoussé d'une heure, à 19 heures, depuis samedi. "C'est encore un peu tôt pour tirer un premier bilan chez les commerçants, tout le monde a dû se réorganiser et remettre en route les plannings", explique-t-il. "Une heure de plus, c'est peut-être entre 5 et 10% de chiffre d'affaires en plus."

Avec cet allègement des mesures, Christian Baulme garde l'espoir de voir plus de clients revenir entre midi et deux. "Si vous avez le choix, vu que vous pouvez travailler plus longtemps le soir, vous avez plus de temps pour flâner en ville et prendre une vraie pause le midi", estime le président de La Ronde des quartiers. "Les gens peuvent en profiter pour faire les achats de nécessité. Et comme il fait beau, c'est l'idéal... Mais ça marche uniquement pour ceux qui ne sont pas en télétravail. Et puis le soir, si vous sortez du travail à 18 heures, il vous reste encore une heure quand vous habitez Bordeaux, ou bien une demi-heure si vous devez sortir de la métropole."

Mais le commerçant bordelais veut rester prudent. "On ne voit pas encore le bout du tunnel", affirme Christian Baulme. "Pour faire vivre un centre-ville comme celui de Bordeaux, il faut plus de clients qu'il n'y en a dans la métropole. Il nous faut la clientèle départementale, régionale, nationale et internationale. Bordeaux est taillée pour être une capitale de province, et donc être très attractive", développe-t-il. "On est un peu en-dehors du vent de la pandémie donc on se dit toujours pourquoi on reste avec ce couvre-feu. Parce que c'est la règle. Les 30% de Parisiens qui ont quitté Paris avant leur reconfinement, ils ne sont pas partis tout seuls. Ils sont aussi partis avec le virus."

La fausse bonne idée des soldes "bis"

Christian Baulme est également président de l'association Commerçants et artisans des métropoles de France, il est donc touché par la fermeture de 90 000 commerces en France à cause du reconfinement dans seize départements. Le gouvernement travaille sur plusieurs pistes pour les indemniser, dont la mise en place de soldes "bis" à leur réouverture. "C'est un mot magique, les soldes. C'est la seule période pendant laquelle on a le droit de vendre à perte. Mais est-ce que les commerçants ont encore les moyens de vendre à perte ?", se demande-t-il.

Il estime que les commerçants du centre-ville de Bordeaux n'ont pas vraiment pu profiter de la fermeture des grandes centres commerciaux. Selon lui, "les clients sont venus dans Bordeaux pour chercher ce qu'ils trouvaient dans les centres commerciaux, autrement dit les grandes enseignes. Donc ils sont revenus en ville et ils se sont baladés rue Sainte-Catherine, c'est tout."