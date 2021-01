Couvre-feu : un boucher du Nord-Finistère ouvre désormais à 6h30

Acheter entrecôte, rôti de veau ou saucisson bien avant le lever du soleil, c'est désormais possible à Landéda (Finistère). Un boucher-charcutier-traiteur a décidé d'adapter ses horaires d'ouverture au couvre-feu à 18h. Depuis le 19 janvier, David Léon ouvre sa boutique... à 6h30 du matin !

"2020 a bouleversé nos habitudes alors pourquoi pas en 2021 acheter sa viande à six heures et demie du matin ?" Artisan boucher depuis quatre ans au bourg de Landéda, David Léon ouvre désormais son magasin aux aurores pour s'adapter au couvre-feu.

"C'est surtout pour que les gens puissent faire leurs courses avant d'aller au travail", explique ce commerçant, contraint de baisser le rideau comme tout le monde à 18 heures. "Pour l'instant il n'y a que quelques clients mais c'est le début, et on n'a pas trop communiqué. Il y a peut-être moyen que ça marche et que ça arrange certaines personnes..."

Avec le Covid, on innove en permanence

De la crise sanitaire, le boucher a appris une certaine capacité d'adaptation et de souplesse. "Depuis le premier confinement, on n'arrête pas de réfléchir pour trouver des solutions, on a fait des livraisons, du drive..." Avec succès : David Léon reconnaît avoir gagné des clients depuis mars dernier.

Ouvrir dès potron-minet ne change pas grand chose pour cet artisan, qui commence toujours ses journées à 6 heures. "Puisqu'on est là pour mettre en place le rayon et préparer les plats du jour, pourquoi ne pas ouvrir ? Après si c'est la foule, on va peut-être devoir venir un peu plus tôt !" conclut-il dans un sourire.

Infos pratiques. Boucherie David Léon, 14 place de l'Europe 29870 Landéda. Ouvert de 6h30 à 12h15 et de 15h à 18h.