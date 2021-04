Covid-19 : 11 milliards d'euros de prêts participatifs mis à disposition des entreprises début mai

Afin de soutenir la relance de l'économie française, mise à mal par l'épidémie de coronavirus, Bruno Le Maire a annoncé ce lundi sur Europe 1 la mise à disposition de 11 milliards d'euros de prêts participatifs pour les entreprises dès le début du mois de mai. "11 sur les 20 qui étaient prévus" a précisé le ministre, afin d'aider les secteurs "qui sont prêts à redémarrer". Le ministre a tenu à remercier les "18 compagnies d'assurance, la Caisse des dépôts et consignations" qui "ont joué le jeu".

C'est "de l'argent frais pour toutes les entreprises qui vont pouvoir réinvestir, réembaucher, recréer des emplois" s'est réjoui Bruno Le Maire en rappelant que ces prêts étaient d'une durée de huit ans avec un différé de remboursement de quatre ans. Bercy a expliqué qu'il s'agit d'un premier tour de table et qu'il y en aura un second en juin sur les prêts participatifs, ainsi qu'un autre dans les prochaines semaines sur les obligations subordonnées.

"Plus importante levée de fonds privés en Europe"

Selon le ministère, il s'agit de la "plus importante levée de fonds privés pour un fonds de dette en Europe pour les investissement directs dans les entreprises", à l'exclusion des investissements indirects, quand un fonds rachète des parts d'autres fonds qui ont déjà réalisé leur investissement.

Ce dispositif français de prêts participatifs avait été validé par la Commission européenne début mars, les premiers prêts devant initialement être distribués à partir d'avril et jusqu'au 30 juin 2022. Ces prêts et obligations sont tous deux considérés comme des quasi fonds propres car ils s'étalent sur une période relativement longue et parce que leur remboursement n'est pas prioritaire par rapport à d'autres créances.

Le montant du prêt pourra atteindre 12,5% du chiffre d'affaires 2019 pour les petites et moyennes entreprises et 8,4% du chiffre d'affaires pour les entreprises de taille intermédiaire. Pour y avoir accès, une PME devra justifier d'un chiffre d'affaires supérieur à 2 millions d'euros.