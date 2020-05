Covid 19 : 14 salariés d'une entreprise vendéenne testés positifs

261 tests ont été menés ce week-end à l'usine Arrivé des Essarts sur Bocage, en Vendée. Spécialisée dans l'abattage et le conditionnement de volailles, elle est connue sous la marque Maître CoQ, du groupe sarthois LDC. Les tests, au sein même de l'usine, ont commencé samedi. Quatre cas positifs ont été détectés, sur 261 personnes testées. Ce lundi, ce sont 400 autres salariés qui sont testés.

Cette campagne a été mise en place parce que plusieurs cas positifs, dix au total, ont été enregistrés sur des salariés, ces dernières semaines. C'est ce qu'indique l'agence régionale de santé ( ARS). Une de ces personnes a été hospitalisée en réanimation, et a pu maintenant rentrer chez elle. Le premier cas, c'était il y a quatre semaines, mais ces derniers jours, il y a eu une accélération d'où la décision de tester tout le monde. Bien évidemment, les personnes positives sont isolées et accompagnées, et des recherches sont menées pour repérer et tester les sujets contacts.

Pour l'instant, il n'est pas question de fermer l'entreprise. Il ne s'agit pas d'un cluster, dit l'ARS. Et puis, dans le secteur de l'agroalimentaire, on a l'habitude des gestes barrière et d’hygiène, donc, rien à craindre pour la production de l'usine. Reste a connaître le résultat des tests pratiqués, près de 700 au total, soit l'effectif total de l'usine. Ce sera ce lundi soir ou au plus tard mardi matin.