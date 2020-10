Covid-19 : fermeture des bars à 22H00 en Indre-et-Loire, la réaction des patrons de bars à Tours

L'Indre-et-Loire est en alerte renforcée contre la Covid et pendant 4 semaines pour éviter l'explosion des cas de contamination. La préfète Marie Lajus a dit que le département n'était pas loin de la limite du couvre-feu. Nous sommes à 193 cas positifs pour 100 000 habitants et la préfète fixe la limite pour l'application du couvre-feu à 250 pour 100 000. Outre les mesures nationales applicables, des tablées de 6 personnes maximum notamment dans la restauration, dès ce samedi dans tout le département d'Indre-et-Loire les bars devront fermer à 22h00, les restaurants en revanche resteront ouverts mais sous conditions, plus de vente d'alcool après 22h00.

Cette fermeture obligatoire à 22H00 pendant quatre semaines catastrophie les patrons de bars du centre-ville à Tours. Place Plumereau, Steven Cortécéro qui tient le bar L'épée Royale est effectivement déboussolé

Ici on ferme habituellement à 2h00 du matin, du coup on ne va pas faire grand chose comme chiffre, il n'y aura pas de miracle, c'est encore une catastrophe -Steven Cortécéro, responsable du bar L'Epée Royale

Pour le Sociéty Bar, qui fait lui aussi un gros chiffre d'affaires place Plumereau, les bars sont encore des boucs émissaires

On se retrouve une nouvelle fois montré comme les diffuseurs du Covid. Qu'on ferme à 22h00 ou 2h00, cela n'empêchera pas le virus de se propager -Jaypee, patron du "Society Bar"

Les réactions sont identiques chez certains clients qui se disent solidaires

Cà me dérange par rapport à eux parce qu'ils vont perdre du chiffre évidemment, moi par rapport à mes habitudes çà ne change rien, mais je suis solidaire de leurs difficultés -un client

Solidarité aussi chez Pascal Thierry qui tient le Tiparillo alors que son bar ferme à 20h00 et n'est pas directement concerné

Il faut savoir que ces gens là payent des taxes très importantes et ils ne pourront pas travailler. Et je suis sûr qu'il y en a qui vont fermer-un patron de bar non concerné par la mesure de fermeture

Rappelons qu'une fois les bars fermés après 22h00, aucune vente d'alcool ne pourra avoir lieu sur la voie publique dans tout le département d'Indre-et-Loire.

Pierre-Henri Delmas, vice-président départemental de l'UMIH, Union des Métiers de l'Industrie Hôrelière : "je demande à tous mes collègues de respecter au maximum les mesures sanitaires. Aujourd'hui on est à deux doigts d'avoir un couvre feu. Le couvre feu çà veut dire tout simplement fermeture des bars totale et les restaurants ne pourront plus faire du tout de service du soir, là çà serait dramatique ! "