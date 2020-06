Covid-19 : 200 maîtres d'hôtel au chômage technique manifestent pour demander de l'aide

"Maîtres d'hôtel, cuisiniers, événementiel, oubliés du Covid-19, euthanasiés par l'État", peut-on lire sur une banderole. Ce vendredi à Rouen, 200 maîtres d'hôtels et cuisiniers indépendants en tenue de service ont manifesté pour dire leur détresse face à la crise du Covid-19.

Les manifestants se disent euthanasiés par l'État © Radio France - Olivia Cohen

Souad et Alexandra sont à bout. Elles arrivent en fin de droit toutes les deux et ne savent pas comment elles vont tenir financièrement : "Tout a été annulé à cause de la crise du Covid-19 et tant que le traiteur nous appelle pas, on peut pas reprendre ! On travaille avec des traiteurs pour des mariages, pour des événements, on sert aussi monsieur Macron quand il fait ses garden party à l'Élysée, on a un peu les boules qu'il nous oublie alors qu'il était bien content qu'on l'ait servi !"

"Nous, maîtres d'hôtel, on est toujours confinés !"

Les deux femmes réclament une aide "ou qu'il prolonge nos allocations versées par Pole emploi !". Amère, Alexandra se sent abandonnée : "Finalement, nous, on est toujours confinées, malgré le déconfinement !"