Covid-19 : 30 à 50% de chiffre d'affaire en moins pour certains traiteurs et restaurateurs de la Sarthe

Il n'y aura donc pas de confinement ni de couvre-feu à Noël. Pas de jauge non plus dans les bars et restaurants. Et pourtant les annonces du Premier ministre ne rassurent pas les professionnels qui voient leur chiffre d'affaire s'écrouler en de début de mois de décembre

"C'est très très très bas" Eric Fontaine tient l'hôtel d'Angleterre à Saint Calais. Quand il évoque les réservations pour les fêtes de fins d'année, le commerçant sarthois qui est aussi président de l'union des métiers et industries de l'hôtellerie (UMIH) de la Sarthe, fait grise mine. "_Certains établissements accusent une baisse entre 30 et 50 % de leur chiffre d'affaires_. Les bars, par exemple. Les restaurants également, le midi en semaine. Et puis les hôtels, les réservations de fin d'année pour les réveillons, pour les restaurants"... Car si, contrairement à l'an passé, les restaurants et les bars resteront ouverts pendant les fêtes, le gouvernement incite les Français à limiter leurs déplacements, les repas en entreprise, les pots de fins d'année. Certains consommateurs n'ont pas attendu pour appliquer les conseils de Jean Castex. "Il y une prudence qui s'impose, une psychose qui arrive un peu. Des événements sont annulés, notamment pour les groupes, les repas de fin d'année pour les entreprises, des verres de l'amitié de fin d'année et tout ça, c'est du business en moins".

Les traiteurs en première ligne

Les traiteurs voient leurs commandes fondre comme neige au soleil. Etienne Poirier, le directeur du groupe Le rouge - au coeur des saveurs a perdu + de 70% des commandes d'entreprises pour début décembre. Un coup d'autant plus dur que le traiteur sarthois a engagé huit personnes supplémentaires en septembre. " L'activité traiteur est en première ligne, effectivement" reconnait Eric Fontaine. " Il y a beaucoup d'annulations pour ces établissements et on ne sait pas s'il y aura des aides en face". Au niveau national, environ 430 réceptions pour plus de 150.000 couverts ont été annulés ces derniers jours, engendrant une perte de chiffre d'affaires de 6 900 000 euros selon Les Traiteurs de France. L'association qui regroupe 37 professionnels réclame donc "une aide immédiate du gouvernement".

Noël une période cruciale

C'est le deuxième Noël qui est perturbé par le Covid. Une période importante pour le chiffre d'affaire des entreprises de l'hôtellerie, de la restauration et de l'évènementiel. D'autant plus qu'Eric Fontaine ne s'est pas sur quel pied danser. "C'est très difficile de se projeter pour la fin d'année. L'an dernier, on savait qu'on était fermés pour le réveillon dans les hôtels, bars, restaurants. On savait qu'on allait s'orienter sur de la vente à emporter. Là, c'est cette année. Est-ce qu'on propose une soirée au restaurant dans nos établissements (qui pourrait être annulée à la dernière minute à cause de l'épidémie) ou est ce qu'on fait des plats à emporter? C'est très incertain et on n'a pas de visibilité pour eux pour la fin du mois de décembre". Une incertitude qui pèse aussi sur les embauches, les extras dans un secteur qui peine à recruter.

