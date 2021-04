Covid-19 à Cherbourg :dernières heures de shopping avant une nouvelle fermeture des commerces "non-essentiels"

Dans la Manche comme ailleurs en France, les commerces "non-essentiels" baissent le rideau ce samedi 3 avril à 19h pour 4 semaines. Des nouvelles mesures restrictives pour tenter de contrer l'épidémie de Covid-19. Alors il faut anticiper les achats et anniversaires.

Avant la fermeture des commerces pour un mois, à Cherbourg, les clients s'organisent pour les achats nécessaires et pour éviter de tout faire sur internet.

Pour de nombreux cherbourgeois; ce samedi d'avant confinement marque les dernières heures de shopping avant un mois, même si par rapport au confinement de mars dernier, plus de commerces peuvent rester ouverts, comme les librairies par exemple. Mais pour d'autres, face à l'épidémie de Covid-19, il faut fermer boutique, patienter ou repasser au "click-and-collect" .

Alors dans l'urgence, certains clients se sont organisés pour les achats nécessaires et pour éviter aussi de tout faire sur internet. _"Je dois trouver un cadeau pour ma fille_, son anniversaire est la semaine prochaine, explique Marie, une cherbourgeoise. Et je préfère passer par les commerces de proximité que par internet."

Internet ne règle pas tout

Pour certains produits cependant ce n'est pas si facile de se passer de la vraie boutique : pour les chaussures par exemple. Sophie patiente donc dans le froid devant une boutique de Cherbourg, avec Nina et Alice, ses deux fillettes qu'il faut absolument rechausser. " On est déjà venu jeudi mais il y avait trop de monde alors on vient ce matin pour acheter deux paires de chaussures de printemps, pour les beaux jours. "

Comme elles changent de pointure, il faut anticiper. On s'était fait avoir l'an dernier, au premier confinement, pas question cette fois-ci ! On a accélérer les choses. Sophie, mère de famille

Que l'esprit "local" fonctionne à nouveau

Dans la boutique, beaucoup d'adultes aussi sont venus préparer les beaux jours..et soutenir leur commerçants comme Christelle " Il y a beaucoup de monde aujourd'hui, comme hier, nos clients nous soutiennent, il y a un esprit de solidarité. On va essayer de mettre en place du click-and-collect, mais ce n'est pas notre cœur de métier. Les dames aiment venir essayer les modèles"

On va essayer de sauver sa peau. Christelle commerçante à Cherbourg

Certains commerçants prennent aussi des rendez-vous pour dépanner les clients, en croisant les doigts pour que l'esprit local fonctionne une nouvelle fois/