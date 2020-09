Covid-19 : à Orléans, ils ferment leurs trois bars, à cause de "mesures sanitaires inapplicables"

A Orléans, trois bars situés dans deux rues très animés du centre historique sont fermés depuis jeudi soir dernier, sur décision de leur propriétaire. Motif : imposer la distanciation physique aux clients est "quasi-impossible", affirme le patron de La Maison Blanche, l'Embuscade et le McEwans, qui préfère fermer (temporairement) plutôt que de risquer des verbalisations par la police, voire une fermeture administrative.

Plutôt fermer que respecter des normes "inapplicables"

Julien Prorovner et sa compagne, propriétaires de ces trois bars orléanais situés rue de Bourgogne et rue du Poirier, ont pris cette décision difficile, "après concertation avec leur personnel" (seize salariés sur les trois établissements), suite au passage de la police jeudi dernier dans l'après-midi. "Nous préférons fermer notre établissement ce soir que de subir la menace d’une fermeture administrative, vu les normes sanitaires imposées inapplicables", précisait la page Facebook du Mac Ewans dès jeudi soir 20h. Les employés sont désormais eu chômage partiel, en attendant une réouverture dont la date n'est pas fixée à ce jour.

"J'aimerais qu'on nous explique : le gel est à disposition, le port du masque est respecté, mais la distanciation, je ne vois pas vraiment ce que ça peut entraîner", explique Julien Prorovner, ce dimanche après-midi. "Hier [samedi], j'étais au Campo Santo [où se tenait le marché médiéval dans le cadre des fêtes de Jeanne d'Arc jusqu'au 27 septembre], les distanciations n'y étaient pas respectées : pourtant, on maintient le Campo Santo ! On a maintenu le festival Hop Pop Hop (18 et 19 septembre). C'est quand même une grosse blague ! On tape constamment sur les bars et restaurants, mais on peut faire respecter 95% des choses, mais la distanciation, ce n'est pas possible car les clients se croisent, il faudrait que M. le préfet l'entende".

Le préfet du Loiret, Pierre Pouëssel, a en effet demandé jeudi dernier aux policiers orléanais de mener une série de contrôles dans les cafés et restaurants du centre -ville d'Orléans et de procéder à des verbalisations (des clients et des propriétaires le cas échéant) en cas de non respect des mesures sanitaires.