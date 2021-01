Covid-19 : A Orléans, le magasin de décoration Invit & Vous ferme définitivement ses portes

Entre la concurrence de la vente en ligne, la crise des gilets jaunes et l'épidémie de Covid, le gérant de la boutique Invit & Vous, située rue Royale à Orléans, est obligé de mettre la clé sous la porte. Son entreprise, placée en cessation de paiement, fermera définitivement ce samedi 16 janvier.

Sur la devanture du magasin, un message, en lettres capitales rouges et blanches : "Game over. Destockage. Fermeture définitive le 16 janvier." La boutique de décoration Invit & Vous, située rue Royale, en plein centre-ville d'Orléans, fermera ses portes ce samedi 16 janvier, après douze ans d'existence. "C'est la fin de la partie", soupire le gérant, Bruno Marcherat.

Bruno Mercherat (à gauche), est le gérant du magasin Invit & Vous d'Orléans. © Radio France - Marine Protais

Entre l'essor d'internet, les manifestations de gilets jaunes et l'épidémie de Covid-19, il n'arrive plus à joindre les deux bouts. "Il y a aussi les problèmes d'accès à Orléans, de stationnement, etc. De fil en aiguille, le centre-ville a baissé en activité d'un point de vue commercial." Un phénomène qui s'est amplifié avec les confinements dus à la crise sanitaire.

Aucune perspective d'avenir

Ces dix derniers mois, Bruno Marcherat a dû fermer son magasin pendant de longues semaines, lors des deux confinements, au printemps puis à l'automne 2020, sa boutique ne faisant pas partie de la liste des commerces dits "essentiels".

Si nous n'étions pas dans un contexte sanitaire sans visibilité, nous aurions peut-être pu nous projeter, se dire que les choses vont s'arranger, que les clients vont revenir en boutique faire leurs achats après les confinements, mais ça n'a pas été le cas.

Depuis le mois de mars dernier, son chiffres d'affaires est en chute libre. Et pendant ce temps là, les charges, elles, n'ont pas baissé.

Un bailleur "peu compréhensif"

Bruno Marcherat n'est pas propriétaire des murs, il est seulement locataire. Chaque mois, pour occuper ce local de 85m², il doit verser un loyer de 3 200€ hors taxe à son bailleur, un bailleur "peu compréhensif" selon lui.

J'attendais davantage de solidarité de la part du bailleur. Il y avait des possibilités de report, d'échelonnement des loyers, mais je n'ai pas eu cette chance.

A 59 ans, il estime donc ne pas avoir eu d'autre choix que de placer son entreprise en cessation de paiement. Un crève-cœur pour lui, comme pour ses fidèles clients.

Un destockage et jusqu'à 50% de réduction

"Ça me fait beaucoup de peine, Bruno s'est battu pour que cette boutique existe, qu'elle devienne presque une petite galerie d'arts", confie Isabelle, également commerçante. "C'était un lieu de vie et de passage", renchérit Pierre-Marie, un habitué. "Cette boutique nous manquera, la personne qui la tient aussi." Le patron, Bruno Marcherat, qui, à deux ans de la retraite, va devoir retrouver un travail pour éponger ses dettes.

Depuis que le destockage a débuté, les clients sont nombreux à passer la porte de la boutique Invit & Vous. © Radio France - Marine Protais

La boutique Invit & Vous vit donc ses dernières heures. Jusqu'à sa fermeture ce samedi soir, un grand destockage est mis en place, avec des réductions sur les objets de décoration allant de 30 à 50%.